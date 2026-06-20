元プロ野球選手の上原浩治（51）は6月17日に自身のInstagramを更新し、元中日監督の立浪和義（56）との2ショットを公開した。投稿では、自身の出番前にイベントへ出演していた立浪と顔を合わせたと説明し、「めっちゃオーラがあります！」と印象を報告。立浪がYouTube番組「上原浩治の雑談魂」に出演することも発表し、収録を前に「上原もめっちゃ緊張してます」と率直な心境を明かしている。

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公開された写真では、立浪と上原が白地に黒と金のラインが入った、おそろいのユニホーム姿で並んでいる。紫色のロッカーが並ぶ控室で、2人は肩を寄せるように立ちながら穏やかな笑顔。収録前から特別な対談への期待が高まる一枚となっている。

【画像】おそろいのユニホーム姿で笑顔を見せる立浪と上原（画像は上原浩治公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「最高やん！ PL鬼軍曹とのマッチアップ」「チャーハン対決楽しみにしてます」「独特のオーラがある人っていてはりますよね！ コージィ～が緊張するんってホンマにオーラがすごいひとなんですね！」「期待しかないです！！」といった対談を心待ちにする声が寄せられている。