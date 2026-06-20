プロゴルファーの小祝さくら（28）のスタッフは6月14日、Instagramを更新。全米女子オープンに参戦するため渡米した際の、プライベートショットを詰め合わせたリール動画を公開した。

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「全米女子オープンの思い出」というコメントと共に投稿されたのは、ロサンゼルスやカルフォルニアなどの観光地を満喫する小祝の様子を収めたもの。

動画は、ピンクのTシャツ姿の小祝が現地の空港に降り立つシーンからスタート。小祝の体が横に倒れかけると、別の場所へカットがテンポよく切り替わるユニークな構成だ。サッカー選手のリオネル・メッシ（38）らの巨大像や、カリフォルニアのディズニーランド、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、さらにドジャースタジアムといった話題の観光地を訪れており、オフ時間をたっぷりと楽しんだ様子が伝わってくる内容になっている。

【画像】全米女子オープンの思い出を振り返る小祝さくら（画像は小祝さくらのInstagramより引用）

この投稿には、7,000件以上の「いいね！」が殺到。ほかにも、Instagramユーザーから「小祝さくらさんの事一気に好きになった」「ほっこり笑顔になれました」「爆笑ッ」「新しい、サクラちゃん！」「全米からの神戸の強行軍おつかれさまでした」「倒れない程度に、ねぇぇぇえ」といったコメントが寄せられている。