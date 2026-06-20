タレント・関根勤が２０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。

宮川大輔をゲストに招き「【大人気番組裏話】『すべらない話』の知られざる出演秘話や『イッテＱ』お祭り男企画誕生秘話などを赤裸々告白！」と題した動画を公開した。

宮川はブレークのきっかけについて聞かれると、ダウンタウン・松本人志の名を即答。

「松本さんが、１０年ぶりぐらいに（フジテレビ系『森田一義アワー 笑っていいとも！』内の）テレフォンショッキングに出られたんですね。映画の告知か何かで。次、誰を呼ぶんやろう？ってなった時に僕を呼んでくださったんですよ。僕、それは本当にいまだに感謝してますし、なんで僕やったんやろ…とか思いますね」と振り返った。

宮川は「自分のおもしろさとか、良さっていうのを自分自身で分かってなくて。それを、やっぱり松本さんと…。僕（コンビを）別れて、お芝居とか出させてもらってたんですけど。で、『ルミネｔｈｅよしもと』の新喜劇に入って、今田（耕司）さんとか、キム兄（木村祐一）とかで、ご飯に行かせてもらえるようになって」と明かした。

つづけて「（松本たちに）沖縄旅行に連れて行ってもらったときに。初めて、しゃべって。で、結構、僕が言うたことで笑ってくれはったりとかして。なんか、うれしくて…。そこから何か。しゃべってたら松本さんが笑ってくれはるようになって。『大輔の話って何やろな…？。別に落ちもないし。別に何もおもろないねんけど、おもろいなぁ…』とか言うてくれはったのが。あ、僕って面白いんや？みたいな。自信になりました。そこからですね。ホンマに…」と売れっ子になるきっかけを与えてくれた先輩への感謝を振り返っていた。