アイドルグループ「僕が見たかった青空」が20日、山梨・河口湖ステラシアターで全国ツアーの最終公演を行った。結成3周年を記念した初の野外ライブ。会場が位置する富士山麓はデビュー前にメンバーたちが合宿を行ってきた思い出の地で、柳堀花怜（20）は「当時はメンバーのことを知らなかった。それから3年後にこうして思い入れのある所に戻ってこられてうれしい」とはにかんだ。

グループ名とは裏腹にメンバーの多くが雨女。この日もあいにくの荒天となった。ただ今井優希（20）が「心に太陽を宿して明るく楽しい思い出にしましょう」と宣言した通り、会場内はメンバーたち20人のまぶしい笑顔とファンの青いペンライトが輝いた。

最前列はステージから1メートルの距離。観客を練り歩いたり、野外ライブらしく水鉄砲を使った演出を取り入れたりと、ファンと一体になって作りあげたライブとなった。金澤亜美（19）は「今まではライブをするので精いっぱいでしたが、自分たちが楽しむこともできている。今回のツアーで成長できた」とこれまでの道のりを振り返った。

合宿時には富士山に向かって「日本一になる！」と宣言し、その夢に向かって3年間突き進んできた。雨天のため残念ながら富士山をのぞむことはできなかったが、須永心海（21）は「富士山みたいにでっかいグループになります」と堂々の宣言。岩本理瑚（18）は「青空が見たかったけれど、まだまだということ。成長途中なのでいつか青空が見られるように」とさらなる成長を約束した。

ライブではデビュー曲の「青空について考える」や初披露の「雨かんむり」など26曲を披露。今年12月14日に今年を締めくくるライブを東京・Kanadevia Hallで開催することも発表された。（吉澤 塁）