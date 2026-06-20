秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「僕が見たかった青空」が２０日、山梨・河口湖ステラシアターで全国ツアーのファイナル公演を迎えた。結成３周年を記念して初めて野外ステージでワンマンライブを行い、全２６曲をパフォーマンス。グループの節目を飾った。

青空は見えなかった。でも、成長は見せつけた。雨が降りしきる中でも、２０人は笑顔を絶やさず最新シングル「ＦＵＮＫＹ ＳＵＭＭＥＲ」などを披露。副リーダーの柳堀花怜が「ファンの皆さんと紡いできた絆を存分に発揮できれば」と話した通り、年々一体感が高まっている客席とのコール＆レスポンスで会場の熱を高めた。

山梨は結成直後に合宿を行った場所。当時について柳堀は「正直、まだ仲も良くなくて、しゃべらないメンバーもいた」と明かす。「そこから、３年間でいろんな活動を通して仲良くなりましたし、チーム力が高まった。この前もメンバーミーディングで厳しいことも言い合ったりしました」。グループのために忌憚（きたん）のない意見をぶつけられるほど、お互いを信頼できるようになった。

“乃木坂４６公式ライバル”として誕生した「僕が見たかった青空」。リーダーの塩釜菜那は「肩書にプレッシャーはありますし、簡単に失敗はできない」と本音を漏らす。自分たちが思い描いた活躍を遂げられず「大きな夢を語れる状況ではない」と現状を受け止めた。

この日は、メンバーのもどかしさを表したような空模様となり、岩本理瑚（１８）は「やっぱり、まだまだなんだなって…」とポツリ。それでも、すぐに「青空を見られるグループになろう。いつか、絶対に青空を見るぞ」と前を向いた。僕青の伸びしろはまだまだある。