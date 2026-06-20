◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト６―８広島＝７回表降雨コールドゲーム＝（２０日・神宮）

広島の辻大雅投手が、プロ初勝利を挙げた。二松学舎大付から２２年育成ドラフト３位で入団した２１歳左腕は「プロ初勝利は正直うれしいです。高校時代から慣れ親しんできた神宮で初勝利を挙げられてよかったです」と喜んだ。

打線が直前の攻撃で３点差を追いついた。「その流れを手放さないように、意識して投げました」。マウンドに上がった５回は１番からの好打順だったが、３者凡退に仕留めた。直後の６回に打線が４点を勝ち越した。６回に２点差に詰め寄られたが、試合は３度の中断の末に７回表で降雨コールドゲームとなった。

「マウンドを降りてからは早く終われ、早く終われって気持ちで応援してました。コールドになって驚きましたけど、うれしかったです」

二松学舎大付から２２年育成ドラフト３位で入団した２１歳左腕。３年目の昨年７月末に支配下昇格した。昨季はリリーフ１６登板で防御率１・１３という好成績。開幕１軍入りした今季は２度の２軍再調整を経て、５月２９日に３度目の１軍昇格。この日が通算３０登板の節目だった。「この１勝に満足することなく、明日からも頑張ります」と、さらなる活躍を誓った。