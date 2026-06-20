ワインをテーマに結成された男性5人組「SHiZUKU」が13日、デビュー曲となるデジタルシングル「秘密のヴィンテージ」をリリースし、東京・浅草九劇で初ライブを開催した。昨年12月から「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーで、25歳以上の男性を対象に開催されたオーディションで選ばれた5人が新たな一歩を踏み出した。

ステージに初めて立ったメンバーたちは、ペンライトが光る満席の会場に感激の表情。自己紹介を終えると、「秘密のヴィンテージ」をアコースティックバージョンでしっとりと披露。古川カベルネ卓人（28）の決めぜりふ「2人だけの秘密だよ」には、大きな歓声が上がった。

歌唱後には、ワイン歌謡グループならではの演出として、メンバーによる乾杯ワインのサーブを実施。各メンバーがステージから客席へ向かい、ワインを注いでいった。ワインソムリエの資格を持つ石田ピノ知之（35）が「僕たちと皆さま、ワインと音楽のマリアージュをお楽しみいただけたらと思います。乾杯！」と声をかけ、会場全体で乾杯した。

その後はカバー曲を立て続けに披露。MCパートでは、この日に公開の「秘密のヴィンテージ」のミュージックビデオについてのトークも展開した。ラストには「秘密のヴィンテージ」のフルバージョンを歌い上げ、石田が「SHiZUKUの旅はまだまだ始まったばかりです。これからもっともっと精進していきたいと思います」と誓った。

本編が終わると、客席からは「アンコール」の声が。うれしそうな表情で登場すると、ラッツ＆スターの「夢で逢えたら」を歌唱した。松田シャルドネ創太郎（28）は「僕たちはここ浅草九劇から世界へ旅立っていくことを目指しています」と宣言。最後は三たびとなる「秘密のヴィンテージ」をピアノバージョンで届けて、初ステージを締めくくった。

以下はライブ終盤の各メンバーのあいさつ（一部抜粋）

▼古川カベルネ卓人 僕はこの数年の間に、母方の祖母と父方の祖父を亡くしました。おじいちゃん、おばあちゃん子だった僕にとって、まだどこか受け入れきれない部分があります。そんな2人が共通して好きだったものが、「歌」と「ワイン」でした。このオーディションを受け、合格発表を待っていた時期に、ちょうど法事で実家に帰っておりまして、久々に叔父叔母と会いました。その際に、親族から、生前に祖母が「生まれ変わったら歌手になりたい」と話していたことを初めて聞きました。そんな祖母が、生前、食事も口にすることができなくなってしまっている中で、最後に口にしたものが、さじ一杯の一番大好きだった赤ワインでした。そんな話を、合格発表の前日に、図らずとも聞いたことで、この挑戦は、結果がどうであれ、自分の人生にとって間違っていなかったのだと確信しました。

▼真田メルロ煌生 僕自身、不器用な性格で、なかなか人に理解されないこともあり、いろいろなことがあった人生でした。でも、SHiZUKUをきっかけに、応援してくださる皆さま、すてきなスタッフの皆さま、なにより“純度100％天然素材”のようなメンバーたちと出会うことができました。ブドウは時間がたつと腐敗すると言われますが、ワインは「熟成される」と言われます。この違いが、とても深いなと思っていて、人間も同じだと感じています。僕自身も、さんざん失敗をしてしまった人生で、でも腐ってしまったら仕方がないなと思って…失敗しても腐らずに続けていくことが成功につながると思っています。

▼石田ピノ知之 僕は2年ほど前まで俳優として活動していましたが、活動を辞めてから、まさかまたこうしてステージに立てる日が来るとは思っていませんでした。第二の人生として、奇跡的に出会えた最高のメンバーたちと、応援してくださる皆さまと一緒に、これからもっと素晴らしい景色を見に行けるよう頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。

▼松田シャルドネ創太郎 僕はこの5人の中で唯一、芸歴がなくて、SHiZUKUが初めての芸能活動になります。この年齢になるまで芸能に興味がなかったわけではなく、ここに来るまで何度も挑戦をして、挫折をして、そういう日々を繰り返してきました。ずっとずっと憧れていた場所に、今チャンスをいただいて立てているのですが、そうした中でいざこうしてステージに立ってみると、自分が思い描いていたような簡単なことばかりではなく、難しいこともたくさんありました。それでも、やりたかったことだからこそ、何があっても全身全霊で突き進んでいきたいと思っています。

▼門脇リースリング卓史 僕は子供の頃から、ミュージカルや舞台などの生の芸能が大好きで、歌や音楽、生の舞台には、本当にパワーやビタミンのような力があると思っています。ワインは少し苦かったり、不思議な味がしたりすることもあります。でも、そのおいしさに気づけるのは、失敗や挫折、恥ずかしいといういろいろな人生経験をしたからこそ気づけるんだなと思います。光ではなく影の部分で、ワインを味わうことにより人生が豊かになる瞬間があるのかなと、勉強していく中でありました。音楽で光を、ワインで人生が豊かになるような影を作って…皆さんの生活がより豊かになるような体験を届けられたらと思います。