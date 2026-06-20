「うちの近くに、謎の生き物『ケセランパサラン』が大量に飛んでるですけど」という情報が入ってきましたので、現場に行ってみますと……。

いるわいるわ、フワフワと空中を浮遊する物体が大量に。追いかけて、両手の間に空間作るようにしながらそぉ〜っと手を合わせて……。捕まえました。

直径約5センチメートルの円形でフワフワ

スグにもう一匹。さらにもう一匹と、入れ食い状態で捕獲ができました。「捕まえた人は幸せになる」といわれている伝説の生き物が、こんなに大量に。

「なんじゃこりゃ」と思いつつ周辺を調査してみると、捕まえた場所から50メートルほど離れた空き地に、もっともっと大量にケセランパサランが飛んでいます。



そしてその空き地には、これまた大量に植物が生えていました。「アメリカオニアザミ」です。

観察しますと、ピンクの濃いマゼンダ色をした花が咲いていまして、横には大量の綿毛予備軍みたいなかたまりも見えます。そして、すでに飛びたって落下したのか？ あたり一面に、ケセランパサラン……。いや、アメリカオニアザミの綿毛で地面がおおわれていました。

調べてみると、アメリカオニアザミは「アメリカ」と名前についていますが、原産はヨーロッパなんやそう。もともと日本にはおらんかったのが、1960年ごろに北海道で確認され、のちに、日本全国に分布していることがわかった植物です。

繁殖力がつよく、本来生えている在来種の生育場所を占領してしまうため、生態系被害防止外来種に指定されています。「見つけたら早めに引っこ抜いてください」と、各地の市町村の役所からお達しが出ているほどです。

ただし、トゲトゲがエグいので「長袖・長ズボンに手袋をして、花が咲く前に駆除してください」という注意喚起もされています。

情報をくれた方は「ケセランパサランじゃなかった」と残念がりつつも、「アメリカオニアザミを早めに抜く！」と言うてはりました。

判明したからかもしれんけど、今回つかまえた綿毛を見ていたら……。なんとなく、ケセランパサランとちょっとちゃうなあ、と……。ほんまもん見たことないけど（笑）。

いつか、ほんまもんのケセランパサランに遭遇したいものです。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年6月20日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）