【現地発】「チュニジア戦は頼んだぞ」と久保建英に託された選手たち U-15からの盟友・中村敬斗は「何も心配してない。勝てばある程度、決まる」【W杯】
オランダ戦に続き、中村はゴールでチームに貢献できるか(C)Getty Images
「私は日本のチームをよく知っている。強さも弱点も含めて」と不敵な笑みを浮かべたチュニジア指揮官のエルヴェ・ルナール監督。サブリ・ラムーシ前監督から新指揮官を引き継いで数日間のトレーニングを経て、20日の日本戦に向かってくる彼らは不気味な存在以外の何物でもない。
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「相手は監督が代わって、サウジアラビアの前の監督だったので、サウジの映像を少し使ってミーティングしたりもしました」と伊東純也もコメント。日本代表スタッフ陣も相手の出方を読み切れずに、あの手この手を使って分析を進めている様子だ。
そういった意味でも難敵ではあるが、北中米ワールドカップ（W杯）上位躍進を狙う日本は絶対にこの一戦で勝ち点3を取らなければいけない。2試合で勝ち点4を確保すれば、ラウンド32進出はほぼ確実になるし、左ひざ負傷でモンテレイに同行しなかった久保建英の復帰を待つこともできる。今の日本代表は「久保のために」という意識が1つの大きなモチベーションになっているのだ。
「久保選手からは『チュニジア戦は頼んだぞ』と。勝てばある程度（決勝トーナメント進出が）決まるようなところがあるし、何も心配してないです」とU-15日本代表時代からの盟友・中村敬斗が言えば、小川航基も「ここに来れないことがどれだけ悔しい気持ちがあるかというのは、（他の）選手たちが一番分かっている。『彼のためにやってやろう』という気持ちを持ちながらプレーしたいなと思います」も神妙な面持ちでコメント。
「久保をこの大会に戻すんだ」という一体感と結束力はこれまで以上に向上しているようにも見受けられる。それは前向きな要素ではないか。
久保自身もこのまま追われないだろう。2022年カタールW杯ではドイツ・スペインの2試合に先発出場したが、守備に忙殺された挙句、どちらの試合も前半だけで交代。チームを勝たせる仕事を堂安律や浅野拓磨に託す形になり、本人も失望感が強かっただろう。
その屈辱を晴らすべく、挑んだ今大会は「しっかりピッチ内で引っ張って、辛い時に力になれるような選手になりたい」と意気込んでいた。その覚悟はオランダ戦（ダラス）でも色濃く感じられたが、まさかのケガを負ってしまった。
メンターとして参戦している南野拓実から託された8番が輝く時まで、日本は2026年W杯で戦い続けていなければならない。そのためにも、まずはモンテレイという過酷な環境で不気味な敵を叩くことからスタートするしかない。
久保、そして前日練習を体調不良で休んだ町野修斗というシャドー要員2枚を失った日本がどういう形で堅守のチュニジアを打ち破るのか。今こそチームの総合力が問われる時だ。
[取材·文:元川悦子]