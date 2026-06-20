2026年6月発売！ 競馬ファン必見の「サラブレッドコレクション 応援ポーチ2」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、エスケイジャパンの「サラブレッドコレクション 応援ポーチ2」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
エスケイジャパンから2026年6月に発売される「サラブレッドコレクション 応援ポーチ2」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
サラブレッドコレクション 応援ポーチ2
▼メーカー
エスケイジャパン
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ディープインパクト
・ゴールドシップ
・ハルウララ
・レガレイラ
・エンブロイダリー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サラブレッドコレクション 応援ポーチ2」が見逃せない！
エスケイジャパンから2026年6月に発売される「サラブレッドコレクション 応援ポーチ2」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
競馬ファン必見のポーチ第2弾が登場！競馬ファンにおすすめのポーチシリーズに待望の第2弾が登場しました。名馬たちの名前があしらわれたデザインが魅力的で、ファンなら思わず集めたくなるアイテムです。バッグの中の小物入れとしても実用的に使える、おすすめのカプセルトイとなっています。
詳細情報▼商品名
サラブレッドコレクション 応援ポーチ2
▼メーカー
エスケイジャパン
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ディープインパクト
・ゴールドシップ
・ハルウララ
・レガレイラ
・エンブロイダリー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)