「15でこの完成度、、、っ！？」アイドル、証明写真比較ショットに反響「美少女」「かわいくて涙出る」
「15でこの完成度、、、っ！？」アイドル、証明写真比較ショットに反響「美少女」「かわいくて涙出る」
9人組アイドルグループ・PSYCHOデリックの冥土りむさんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。15歳の時と現在のビフォーアフターを公開しました。
【写真】冥土りむの証明写真比較ショット
「むっちゃかわいいやん！！！」冥土さんは「5年越しにマイナンバー更新してきたらまじで誰、こんな真逆の髪型ある？病院毎回気まずかったからやっと写真変わってうれしい(当時15歳)」とつづり、1枚の写真を投稿。過去と現在のマイナンバーカードを並べたショットです。以前は黒髪のボブスタイルだったのに対し、現在はピンクがかった明るいヘアカラーで、全く異なる印象に変わっています。
コメントでは「当時から既に可愛いやん」「え？！！姉さん！！むっちゃかわいいやん！！！」「美少女」「15でこれはガチ」「かわいくて涙出る」「15でこの完成度、、、っ！？」「幼くてカワッ」などの声が寄せられました。
「安定の可愛いさに最新情報入手」14日には「虫苦手だけど自然は好き、ちなみにトンボとカメムシが特にng」とつづり、自然豊かな場所にいるオフショットを公開していた冥土さん。ファンからは「安定の可愛いさに最新情報入手」「自然似合っててかわいい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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