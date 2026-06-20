お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が20日までに更新されたYouTubeチャンネル「さらば青春のテレビ大阪チャンネル」に出演し、結婚や育児をすすめる声に本音を漏らす場面があった。

“ひとクセある本”の著者を招き、気になる事を聞きまくるトーク企画。今回は「妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記」を発売した、フリーアナウンサー・中村仁美がゲスト出演。そこで、夫「さまぁ〜ず」大竹一樹の話題になったが、3人の子供ができてからは育児に協力的になったといい「子供ができたら変わるんですよ。本当にかわいいから」と振り返った。

これを聞いた独身の森田は「“変わると思います”って言葉もプレッシャーで。変わらなかったらどうするんですか?」と吐露。中村が「初めての感覚なんですよ。こんなに愛おしいと思う人はいるんだって」と熱弁していると、森田から「それは大竹さんも思ったはず?」という質問が。これに中村は「はず!」と声を大にして返していた。

森田は23年1月にアップされたYouTube動画でも結婚観について言及。「やっと、お金を結構得られるようになってきたのよ。そのお金を家族に取られたくないのよ。俺はずっと言ってるからね。“どうして子供にあんなにおごるんやろう”って。まあ、金持ちの女の人だったらいいかな」などと語っていた。