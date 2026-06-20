37歳でがんを患った日本最高齢ストリッパー…38歳になった本仮屋ユイカが考えさせられた「人生で何かを選択すること」
●「私の中に愛美さんの人生がちょっとずつ入っている」
俳優の本仮屋ユイカが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、21日・28日の2週にわたり放送される「私が踊り続けるわけ5 〜60歳 還暦のストリッパー物語〜」。日本最高齢のストリッパー・星愛美さん(59)が還暦という大きな節目に向かって踊り続ける姿と、彼女を取り巻く人々を追った作品だ。
本仮屋にとってこのシリーズのナレーションは、今回で5回目。最初に担当したのは、2021年、本仮屋が33歳のときだった。あれから5年。38歳になった今、収録を終えた本仮屋の胸に去来する、さまざまな思いとは――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した本仮屋ユイカ
○「還暦まで現役で踊り続けたい」
日本最高齢のストリッパー・星愛美さんは、股関節の痛みとがんが悪化する不安と闘いながら、全国の劇場を巡りステージに立ち続けている。胸にあるのは「還暦まで現役で踊り続けたい」という強い願いだ。
がんになっても抗がん剤治療を途中で打ち切り、舞台への復帰を選んだ愛美さん。その魂のステージに吸い寄せられるように客席には女性たちの姿が増えている。涙を流しながら見つめる人も少なくない。病や生きづらさを抱える人たちにとって、彼女の踊りは明日を生きる力になっていた。
がんが骨にまで転移し、余命宣告を受けたようこさんもその一人。激痛に耐えながら大阪、岐阜、東京へと足を運び、同い年の愛美さんの踊りに力をもらっていた。
一方、愛美さんの背中を見てきた若い踊り子たちも育っている。つみきさん(22)は、愛美さんを「姉さん」と慕い、公私にわたって支える存在だ。人生の居場所を見つけられずにいたつみきさんを、愛美さんも母親のように受け入れてきた。
しかし、華やかなステージの裏側には厳しい業界のしきたりや複雑な人間関係があり、悩みを抱えていたつみきさんの不満がついに爆発する。そんな彼女に、愛美さんが掛けたのは思いがけない言葉だった――。
○不安を抱えていた新作のナレーション
本仮屋は、いち視聴者として今回の放送を心待ちにする一方で、ある不安も抱えていたという。当初聞いていた時期より、ナレーションの収録が少しだけズレたからだ。
「ナレーターとしての気持ちより前に、『愛美さんに何かあったんじゃないか』という心配がありました。私、勝手に(愛美さんファンの)“星組補欠”くらいの気持ちでいるので(笑)。前後編の大作になったと聞いて、『そうか、それで時間がかかったんだ』ってホッとしました」
久しぶりに完成した作品を見て、あらためて感じたのは、シリーズ開始当初との大きな変化だった。最初のナレーションから5年。その間に、星愛美さんを取り巻く風景は大きく変わった。「19歳で…」と始まる愛美さんの生い立ちを紹介するナレーションは、もう口が覚えているほどになったと本仮屋は言う。
「私の中に愛美さんの人生がちょっとずつ入っているんだ、と感じます」
●愛美さんの踊りが生きる力に
今回の放送で印象的だったのは、ディレクターが愛美さんに「最近、女性のお客さんが半数以上に増えている」と伝えた場面だった。愛美さんが「時代が変わりましたね」と返すと、ディレクターはこう言った。「いや、愛美さんが変えたんですよ」
「本当にそうだと思いました。最初の放送はもう5年前なんですよね。私がそのナレーション収録後に、初めて生で愛美さんのステージを見に行ったとき、お客さんは男性しかいなかったんです。それがいまや半数以上が女性になることもある。この番組に愛美さんが登場したことで、日本のストリッパーに対する見方がすごく変わったんだなと実感しています」
そう本仮屋が語るとおり、愛美さんの踊りに惹き寄せられるように、劇場に通い始めた女性たちがいる。その一人が、がんを患いながら大阪・岐阜・東京へと足を運んできた「ようこさん」だ。
「今回の放送の始まりが、まさに『愛美さんが時代を変えてから』なんです。愛美さんの踊りが、いろんな事情や生きづらさを抱えた人たちに届いて、生きる力になっている。番組を観ている方も、私も、少なからずそういう思いに共感する部分があると思うんですよね」
そして、愛美さんを「姉さん」と慕う「つみきさん」の存在も、今回の作品における大きな縦軸のひとつだ。
「若くて情熱のある方たちが、愛美さんの後に続こうとしている姿は、観ていて本当にうれしかったです。愛美さん自身も第一線で活躍しながら、まるで母親のように、後輩たちと向き合っている。そういった関係性や、ファンの方たちとのつながりの強さも、今回の見どころのひとつだと思います」
星愛美さん(右)と、つみきさん (C)フジテレビ
○「大人が子宮の病気になったんだな」と受け止めていたが…
限りある人生において「何かを選択」し、そしてそれを「続けていくこと」の意味も、本仮屋の中でさらに大きくなっているようだった。
「愛美さんが、『還暦まではなんとしてでも続けたい』と言うのは、『辞める』という選択肢がある中での、『続ける』なんですよね。これまで必死に喰らいついて頑張ってきたつみきさんがこの仕事を離れるかどうか悩む場面もそうですし…。人生って、決断の連続なんだなと思って、最初にナレーションを読んだ時とは全く違う気持ちでした」
37歳でがんを患い、子宮を摘出した愛美さん。5年前、32歳で初めてこのシリーズのナレーションを担当した時、本仮屋は「大人が子宮の病気になったんだな」と受け止めていたという。しかし今回、自身が38歳になり、改めて愛美さんの人生への感じ方が以前と変わってきた。
「当時、『大人だ』と思っていた年齢(37歳)を、もう自分が超えてしまったから、『ちょうど自分がこれくらいの頃に、愛美さんは大病を患ったんだ…』と。そういう意味では、今まで以上に『人生で何かを選択すること』を考えさせられた回でした。きっと誰しも本来自分が思い描いていた道と、実際に歩んでいる道が少し違うこともある。でも、その積み重ねの上に、“今”がある。だから私は今回、『続いていること』そのものが、本当に尊いんだと感じながら、ナレーションを読んでいました」
●母の対話が突きつけたもの
本仮屋が「今回一番印象に残った」と振り返るのが、愛美さんが母と対話する場面。長年このシリーズを見守り続けてきた本仮屋も動揺するほど「意外な言葉」が、前編で吐露される。
「これまでずっと愛美さんのステージから大きな希望や愛、パワーを頂いてきた身として、『愛美さん、こんなことを思っていたんだ…』という気持ちになりました。愛美さん自身の口から発せられる言葉がすごく衝撃的だったのですが、それと同時に、きっと親子だからこそ出てくる言葉や空気もあるんだろうなとも思いました」
いったい母と娘の間でどんな会話が交わされたのか――。それはぜひとも放送で確認してほしいところだが、本仮屋は、愛美さんを見守る母の姿にも強く心を打たれた。
「愛美さんのことを本当に細やかに見守っている。でも近づきすぎず、ちゃんと距離も取っている。その眼差しがすごく素敵で。愛美さんのことも大好きですけど、『愛美ママも好き!』と思いました(笑)。私もこんなふうに見守れる人になりたいなと感じましたね」
今回の放送では、日々体調不良と向き合う踊り子たちの姿も映し出される。本仮屋も人前に立つ仕事を続ける立場だが、「私も芸能界ではかなりひ弱な方なので…」と笑う。
「芸能人って、本当に体力お化けの集団なんですよ(笑)。だから私は、体を温めるとか、仮眠を取るとか、自炊するとか、ジムに通うとか、本当に地味なことを続けています。それこそイライラしたり悩んだりした時に、眉間に力が入るじゃないですか。この前、リンパのマッサージ師さんから『顔の筋肉の凝りから体調不良になることもある』と聞いて、『ああ、病は気からの“気”って本当なんだ!』と実感したんです」
以来、「自分のことをいじめない」ように心がけているという。
「今までは日々溜め込んだ疲れをマッサージで一発逆転しようとしたり、たまに、思う存分、飲んだり食べたりすることで、ストレスを一気に発散しようとしていたのですが(笑)、本来あるべき姿は、そうじゃないんだなと。日頃から、自分にも、人にも優しくいることが、結局は一番なんだと、やっと分かるようになりました(笑)」
ステージで踊る星愛美さん (C)フジテレビ
○「生きているだけで素晴らしい」 新しい命から受け取ったもの
そんな本仮屋のもとには最近、うれしい出来事もあった。妹で、フリーアナウンサーの本仮屋リイナが、第三子を自宅で出産。生まれたばかりの姪との時間が、あらためて「生きること」の尊さを教えてくれたという。
「彼女を抱っこしていると、まだ地球に染まりきっていない感じがするんです(笑)。目を見ているだけで、今この瞬間しか感じなくなる。今までどれだけ些細なことに心を割いていたんだろうと思いますし、生きて今ここにあることが、なんて素晴らしいことなんだろうと、彼女から一呼吸ごとに教えてもらっている気がします」
そして最後に、前編のエンディングについてこう語る。
「思わず、『ふう…』って、ため息が出てしまうような終わり方でした。私は続けて後編も見られましたけど、視聴者の皆さんはこんな気持ちを抱えたまま1週間を過ごされるのかと思うと、おつらいかもしれませんね…。でも、その先にはきっと報われる時間が待っていると思うので、ぜひとも後編まで見届けていただきたいです」
●本仮屋ユイカ1987年生まれ、東京都出身。99年『わくわくサイエンス』(NHK)で芸能界デビュー。01年のドラマ『3年B組金八先生』(TBS)などの演技で注目を集め、05年NHK連続テレビ小説『ファイト』のヒロインに選ばれる。映画・ドラマのほか、『王様のブランチ』(TBS)で情報バラエティのMCも担当した。近年の出演作は『私の夫は冷蔵庫に眠っている』(テレビ東京)、『愛しい嘘〜優しい闇〜』『バツイチ2人は未定な関係〜『ふつう』、やめます!編』『今日からヒットマン』(テレビ朝日)など。21年から「ゆいか」名義で歌手活動をスタート、現在は『ONE-J』(TBSラジオ)、『三菱地所レジデンス Sparkle Life』(TOKYO FM)のパーソナリティを担当、YouTube番組『ユイカのラジオ』も配信中。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら
俳優の本仮屋ユイカが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、21日・28日の2週にわたり放送される「私が踊り続けるわけ5 〜60歳 還暦のストリッパー物語〜」。日本最高齢のストリッパー・星愛美さん(59)が還暦という大きな節目に向かって踊り続ける姿と、彼女を取り巻く人々を追った作品だ。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した本仮屋ユイカ
○「還暦まで現役で踊り続けたい」
日本最高齢のストリッパー・星愛美さんは、股関節の痛みとがんが悪化する不安と闘いながら、全国の劇場を巡りステージに立ち続けている。胸にあるのは「還暦まで現役で踊り続けたい」という強い願いだ。
がんになっても抗がん剤治療を途中で打ち切り、舞台への復帰を選んだ愛美さん。その魂のステージに吸い寄せられるように客席には女性たちの姿が増えている。涙を流しながら見つめる人も少なくない。病や生きづらさを抱える人たちにとって、彼女の踊りは明日を生きる力になっていた。
がんが骨にまで転移し、余命宣告を受けたようこさんもその一人。激痛に耐えながら大阪、岐阜、東京へと足を運び、同い年の愛美さんの踊りに力をもらっていた。
一方、愛美さんの背中を見てきた若い踊り子たちも育っている。つみきさん(22)は、愛美さんを「姉さん」と慕い、公私にわたって支える存在だ。人生の居場所を見つけられずにいたつみきさんを、愛美さんも母親のように受け入れてきた。
しかし、華やかなステージの裏側には厳しい業界のしきたりや複雑な人間関係があり、悩みを抱えていたつみきさんの不満がついに爆発する。そんな彼女に、愛美さんが掛けたのは思いがけない言葉だった――。
○不安を抱えていた新作のナレーション
本仮屋は、いち視聴者として今回の放送を心待ちにする一方で、ある不安も抱えていたという。当初聞いていた時期より、ナレーションの収録が少しだけズレたからだ。
「ナレーターとしての気持ちより前に、『愛美さんに何かあったんじゃないか』という心配がありました。私、勝手に(愛美さんファンの)“星組補欠”くらいの気持ちでいるので(笑)。前後編の大作になったと聞いて、『そうか、それで時間がかかったんだ』ってホッとしました」
久しぶりに完成した作品を見て、あらためて感じたのは、シリーズ開始当初との大きな変化だった。最初のナレーションから5年。その間に、星愛美さんを取り巻く風景は大きく変わった。「19歳で…」と始まる愛美さんの生い立ちを紹介するナレーションは、もう口が覚えているほどになったと本仮屋は言う。
「私の中に愛美さんの人生がちょっとずつ入っているんだ、と感じます」
●愛美さんの踊りが生きる力に
今回の放送で印象的だったのは、ディレクターが愛美さんに「最近、女性のお客さんが半数以上に増えている」と伝えた場面だった。愛美さんが「時代が変わりましたね」と返すと、ディレクターはこう言った。「いや、愛美さんが変えたんですよ」
「本当にそうだと思いました。最初の放送はもう5年前なんですよね。私がそのナレーション収録後に、初めて生で愛美さんのステージを見に行ったとき、お客さんは男性しかいなかったんです。それがいまや半数以上が女性になることもある。この番組に愛美さんが登場したことで、日本のストリッパーに対する見方がすごく変わったんだなと実感しています」
そう本仮屋が語るとおり、愛美さんの踊りに惹き寄せられるように、劇場に通い始めた女性たちがいる。その一人が、がんを患いながら大阪・岐阜・東京へと足を運んできた「ようこさん」だ。
「今回の放送の始まりが、まさに『愛美さんが時代を変えてから』なんです。愛美さんの踊りが、いろんな事情や生きづらさを抱えた人たちに届いて、生きる力になっている。番組を観ている方も、私も、少なからずそういう思いに共感する部分があると思うんですよね」
そして、愛美さんを「姉さん」と慕う「つみきさん」の存在も、今回の作品における大きな縦軸のひとつだ。
「若くて情熱のある方たちが、愛美さんの後に続こうとしている姿は、観ていて本当にうれしかったです。愛美さん自身も第一線で活躍しながら、まるで母親のように、後輩たちと向き合っている。そういった関係性や、ファンの方たちとのつながりの強さも、今回の見どころのひとつだと思います」
星愛美さん(右)と、つみきさん (C)フジテレビ
○「大人が子宮の病気になったんだな」と受け止めていたが…
限りある人生において「何かを選択」し、そしてそれを「続けていくこと」の意味も、本仮屋の中でさらに大きくなっているようだった。
「愛美さんが、『還暦まではなんとしてでも続けたい』と言うのは、『辞める』という選択肢がある中での、『続ける』なんですよね。これまで必死に喰らいついて頑張ってきたつみきさんがこの仕事を離れるかどうか悩む場面もそうですし…。人生って、決断の連続なんだなと思って、最初にナレーションを読んだ時とは全く違う気持ちでした」
37歳でがんを患い、子宮を摘出した愛美さん。5年前、32歳で初めてこのシリーズのナレーションを担当した時、本仮屋は「大人が子宮の病気になったんだな」と受け止めていたという。しかし今回、自身が38歳になり、改めて愛美さんの人生への感じ方が以前と変わってきた。
「当時、『大人だ』と思っていた年齢(37歳)を、もう自分が超えてしまったから、『ちょうど自分がこれくらいの頃に、愛美さんは大病を患ったんだ…』と。そういう意味では、今まで以上に『人生で何かを選択すること』を考えさせられた回でした。きっと誰しも本来自分が思い描いていた道と、実際に歩んでいる道が少し違うこともある。でも、その積み重ねの上に、“今”がある。だから私は今回、『続いていること』そのものが、本当に尊いんだと感じながら、ナレーションを読んでいました」
●母の対話が突きつけたもの
本仮屋が「今回一番印象に残った」と振り返るのが、愛美さんが母と対話する場面。長年このシリーズを見守り続けてきた本仮屋も動揺するほど「意外な言葉」が、前編で吐露される。
「これまでずっと愛美さんのステージから大きな希望や愛、パワーを頂いてきた身として、『愛美さん、こんなことを思っていたんだ…』という気持ちになりました。愛美さん自身の口から発せられる言葉がすごく衝撃的だったのですが、それと同時に、きっと親子だからこそ出てくる言葉や空気もあるんだろうなとも思いました」
いったい母と娘の間でどんな会話が交わされたのか――。それはぜひとも放送で確認してほしいところだが、本仮屋は、愛美さんを見守る母の姿にも強く心を打たれた。
「愛美さんのことを本当に細やかに見守っている。でも近づきすぎず、ちゃんと距離も取っている。その眼差しがすごく素敵で。愛美さんのことも大好きですけど、『愛美ママも好き!』と思いました(笑)。私もこんなふうに見守れる人になりたいなと感じましたね」
今回の放送では、日々体調不良と向き合う踊り子たちの姿も映し出される。本仮屋も人前に立つ仕事を続ける立場だが、「私も芸能界ではかなりひ弱な方なので…」と笑う。
「芸能人って、本当に体力お化けの集団なんですよ(笑)。だから私は、体を温めるとか、仮眠を取るとか、自炊するとか、ジムに通うとか、本当に地味なことを続けています。それこそイライラしたり悩んだりした時に、眉間に力が入るじゃないですか。この前、リンパのマッサージ師さんから『顔の筋肉の凝りから体調不良になることもある』と聞いて、『ああ、病は気からの“気”って本当なんだ!』と実感したんです」
以来、「自分のことをいじめない」ように心がけているという。
「今までは日々溜め込んだ疲れをマッサージで一発逆転しようとしたり、たまに、思う存分、飲んだり食べたりすることで、ストレスを一気に発散しようとしていたのですが(笑)、本来あるべき姿は、そうじゃないんだなと。日頃から、自分にも、人にも優しくいることが、結局は一番なんだと、やっと分かるようになりました(笑)」
ステージで踊る星愛美さん (C)フジテレビ
○「生きているだけで素晴らしい」 新しい命から受け取ったもの
そんな本仮屋のもとには最近、うれしい出来事もあった。妹で、フリーアナウンサーの本仮屋リイナが、第三子を自宅で出産。生まれたばかりの姪との時間が、あらためて「生きること」の尊さを教えてくれたという。
「彼女を抱っこしていると、まだ地球に染まりきっていない感じがするんです(笑)。目を見ているだけで、今この瞬間しか感じなくなる。今までどれだけ些細なことに心を割いていたんだろうと思いますし、生きて今ここにあることが、なんて素晴らしいことなんだろうと、彼女から一呼吸ごとに教えてもらっている気がします」
そして最後に、前編のエンディングについてこう語る。
「思わず、『ふう…』って、ため息が出てしまうような終わり方でした。私は続けて後編も見られましたけど、視聴者の皆さんはこんな気持ちを抱えたまま1週間を過ごされるのかと思うと、おつらいかもしれませんね…。でも、その先にはきっと報われる時間が待っていると思うので、ぜひとも後編まで見届けていただきたいです」
●本仮屋ユイカ1987年生まれ、東京都出身。99年『わくわくサイエンス』(NHK)で芸能界デビュー。01年のドラマ『3年B組金八先生』(TBS)などの演技で注目を集め、05年NHK連続テレビ小説『ファイト』のヒロインに選ばれる。映画・ドラマのほか、『王様のブランチ』(TBS)で情報バラエティのMCも担当した。近年の出演作は『私の夫は冷蔵庫に眠っている』(テレビ東京)、『愛しい嘘〜優しい闇〜』『バツイチ2人は未定な関係〜『ふつう』、やめます!編』『今日からヒットマン』(テレビ朝日)など。21年から「ゆいか」名義で歌手活動をスタート、現在は『ONE-J』(TBSラジオ)、『三菱地所レジデンス Sparkle Life』(TOKYO FM)のパーソナリティを担当、YouTube番組『ユイカのラジオ』も配信中。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら