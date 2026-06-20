９４歳のタレント・大村崑が２０日都内で、出演映画「ＭＡＮＡ」（寺西優真監督、１０月２３日公開）で、米国でこのほど開催された「オニロス・フィルム・アワード・ニューヨーク」の最優秀助演男優賞を受賞した喜びを語った。

この日、受賞報告パーティーが行われ、大村も出席。関係者の説明では「日本人が９４歳で海外の映画賞を受賞するのは初めてと聞いている。現地では本当にこの人は９４歳なのか。ワンダフル」という賛辞が相次いだという。

賞状の盾を手にした大村は「最初に聞いたときウソ、冗談でしょ」と信じられなかったそう。劇中では大村崑役でまじめな役どころ。「台本を読んでも笑わせるところがなく、ずっと心配だった。お笑いのない仕事は初めて。長生きしてよかった」とうれしそう。

最近の大村といえば特技はスクワット。この日もガンガン深い動きで屈伸を連発。カメラマンから「顔をこちらに向けて再度、スクワットを」の注文にも“元気はつらつ”に応じた。

長寿、健康の秘けつを「よくかむこと。そして食べたら必ず（トイレで）出すこと。１０２歳まで現役で生きたい。この前、どこかの雑誌が間違って１２０歳と書いてたが、１２０歳でもいいかな、と思い始めている」と話した。１１月１日に９５歳を迎える。