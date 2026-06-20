ダウンタウン浜田雅功（63）が20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。長男でロックバンド「OKAMOTO’S」のベーシスト、ハマ・オカモト（35）が幼かった頃のエピソードについて振り返った。

この日の番組には俳優山崎育三郎（40）がゲスト出演。山崎は2015年に元モーニング娘。の安倍なつみと結婚し、2016年に長男、2018年に次男、2022年に三男が誕生している。

番組では、山崎の友人である俳優城田優（40）から届いた山崎のエピソードを紹介。

深夜に行われる予定だったオンラインでの打ち合わせに山崎が参加せず、打ち合わせは後日になった。翌日、謝罪した山崎は「子どもを寝かしつけていたところ、そのまま自分も寝てしまいました」と説明したという。城田は「さすがにほほ笑ましくて怒るに怒れませんでした」とした。

山崎は「何回かあるんですよ。2、3回やっちゃって。もう温かくて。落ちちゃうんですよ。だいたい打ち合わせって11時とか12時で遅いんですよ。その時間が、今、しんどくなって。朝も早いんで。子どものリズムになるというか…」と語った。

ここから、子どもの寝かしつけの話題となり、2児の父の浜田は、「うちはね、上が大変やったんですよ。なかなか寝なかったんで」と回顧。

「車に乗せて街をちょっと走ったり。いろいろやりましたよ。全然寝ないんで…」と、赤ちゃんだった当時のハマ・オカモトを車に乗せて走り、音と振動で寝かしつけていたことを明かす。

「やっと寝かかったなと思って、戻ろうと思ったら、また起き出して…。『ウソやろ？』って。（息子は）何も分かってないよ。でも言うた。『ウソやろ？』って。『お前、それはちゃうよな』って…」と笑わせつつ、「（苦労は）分かります」と山崎に共感していた。