演歌歌手の平山花羽（２７）が２０日、自身の出身地である栃木・栃木市で開催された「とちぎ あじさい祭り」に出席。デビュー曲「あじさい坂」の舞台となったあじさい坂がある太平山県立自然公園で、約２５００株のあじさいに囲まれて故郷凱旋（がいせん）のライブを行った。

「曲のモチーフとなったあじさい坂で歌わせていただける喜びと、みなさまへの感謝の気持ちを込めて歌わせていただきます」と、「あじさい坂」を含めて全４曲を熱唱。応援に駆けつけた栃木市の琴寄昌男市長（６５）は、「今日は１５万２０００人の栃木市民を代表して応援に来ました」とエール。さらに「できれば年末に何か賞をいただきたい」と今後のブレークを期待していた。

さらに午後には、以前に務めていた「岩下の新生姜ミュージアム」の会館１１年記念イベントに駆けつけ、ここでは岩下食品の岩下和了社長（６０）のギター演奏で「舟唄」を歌い、最後は「あじさい坂」を披露して大いに盛り上げた。

Ｗ凱旋（がいせん）となった平山は「本当に、こんなに幸せなことはありません。今日を迎えられてとてもうれしく、感謝の気持ちでいっぱいです」と喜び、目標とする日本レコード大賞の新人賞へ「一日一日を大切に、年末に向かって頑張っていきたい」と話した。