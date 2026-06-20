梅雨の時期、注意しなければいけないのが五月病ならぬ『六月病』です。一体どんな症状が出るのか、そして注意点を医師に聞きました。

■梅雨時期は“六月病”に注意

【杉山萌奈アナウンサー】

「雨や曇の天気マークが並ぶようになってきました。そんな時期に不調が出てくる『六月病』という言葉を知っていますか？」



【街の人】

「知らなかった。五月病は知っているけど」



【街の人】

「初めて聞いた」



【街の人】

「湿気で具合が悪くなるみたいな？」



多くの人が「知らない」と答えた六月病。



新しい環境からくるストレスが原因で発症する五月病は良く知られていますが、六月病はどんな状態のことを言うのでしょうか？



万代メディカルクリニックの茂木崇治医師に聞きました。



【万代メディカルクリニック 茂木崇治 医師】

「適応障害や自律神経の乱れみたいなものがこの時期に起こるものとして六月病と呼ぶことが多い。気象病とも言う。4月から頑張って生活してきた疲れが梅雨入りの頃にどっと出てきて、特に日曜の夜が憂鬱だったり、朝起きられないとか、学校や職場に行きたくないというネガティブな気持ちに自分の体も押しつぶされそうな状況」



新生活で蓄積した疲労がピークに達することで、だるさや気持ちの落ち込みなどが出る六月病。





■六月病防ぐには「頑張りすぎない」

【街の人】「（Q.気分の落ち込み、体の不調を感じる？）最近暑いし、雨が降る前は頭が痛くなる」【街の人】「雨で気分が乗らないというのはある」【街の人】「大学1年生で1人暮らしが始まった。やる気は4月に比べたら落ちたかも」梅雨の時期は気圧の変動が大きく、気象による頭痛や気分が落ち込みやすいと感じる人も多いようです。こうしたことも六月病と関係が？【万代メディカルクリニック 茂木崇治 医師】「低気圧で自律神経が乱れたり、日照不足でセロトニンが低下して元気のホルモンが足りなくなったりする。湿度が高くてムシムシする過ごしづらい日が続き始めている」また、近頃の急激な気温の上昇に体がついていけないことも。ほかにも、6月は祝日がないため、休みまでが長く感じ、疲れが取れにくいのも原因の一つとされています。

では、どのように予防・解決すればよいのでしょうか？



【万代メディカルクリニック 茂木崇治 医師】

「まずは十分に休むこと。真面目に生活している方ほど六月病を発症しやすいと思う。頑張りすぎなくていいよと、自分自身を許してあげるというのが非常に大事」



そのほか、朝に光を浴びてセロトニンの分泌を促し、軽い運動をすることなどが効果的だと言います。



熱がないのに倦怠感が2週間以上続く、夜中に起きてしまうことが10日以上続くといった症状がある場合は受診がすすめられます。



【万代メディカルクリニック 茂木崇治 医師】

「六月病というのは気の持ちようではなく、誰にでも起こりうるような心の反応。不調のサインに気づいたらいつでも相談し、早めに休むことが大事」



新生活に慣れてきたと感じても、これからの時期は自らの体調に目を向け、無理をしないことが重要です。