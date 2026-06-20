『無職転生』第3期、「エリス修行編」新キャラキャスト発表 小西克幸＆日笠陽子＆横尾まり【コメントあり】
テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期が、7月5日から毎週日曜深夜0時よりTOKYO MX・BS11などで放送される。このたび、第1・2話が「エリス修行編」として4日午後8時よりTOKYO MX・ABEMA・dアニメストアで特別連続放送＆配信されることが決定。新キャラ＆新キャストが発表された。
【画像】『無職転生』第3期新キャラ…日笠陽子演じるイゾルテ
第1期では、魔力災害による“転移事件”でルーデウス共々“魔大陸”へと飛ばされ、そこから彼と共に冒険者パーティー“デッドエンド”として故郷の地に戻るための旅路を歩んだエリス。その中でルーデウスと愛し合うようになるも、旅の中で遭遇した龍神オルステッドにルーデウスが倒される姿を目の当たりにし、「ルーデウスにふさわしい存在になるために」と彼と別れ、剣の修行へと旅立った。そのエリスを軸とした物語が「エリス修行編」として、第3期の第1・2話としてスタートを飾る。
そんな「エリス修行編」に登場する、剣術「北神流」の使い手で“北帝”の称号を持つ奇抜な風貌の男、オーベール・コルベット。剣術「水神流」の使い手で、“水神”レイダ・リィアの弟子であり孫のイゾルテ・クルーエル。「水神流」の達人で“水神”の称号を持つイゾルテの師匠であり祖母のレイダ・リィア。そんな個性あふれるキャラクターたちの声は、オーベール役を小西克幸、イゾルテ役を日笠陽子、レイダ役を横尾まりが担当する。
同作は、働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメ第1クールが2021年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが2023年7月〜9月、第2クールが2024年4月〜6月にかけて放送された。
【コメント】
■小西克幸
皆さんこんにちは。無職転生にて、オーベールの声を担当させて頂くことになりました。小西克幸です。僕は今まであまり異世界に行ったことがありません。周りの人はどんどん異世界に行くのに、僕は取り残されたままでした。ですので、いよいよ本気を出せそうです！皆さま、7月からの放送をぜひ観てください。よろしくお願いします。
■日笠陽子
イゾルテはとても真面目な子です。水神流の剣士ということで、水のように流れるような喋りと身のこなしと戦いのスタイル、そして時に激流のような激しさを併せ持つ女性として演じていきたいと思いました。エリスとニナという全く違う3人のスタイルが集まることで無限の広がりと神秘がそこに発生するような底知れなさが描かれているので、加隈さんと戸松さんの空気を肌と心で感じていきます。
皆さまぜひお楽しみに！
■横尾まり
レイダ役の横尾まりです。水神流の使い手として、この先戦うことになると思うのですが、弟子のイゾルテが頑張ってくれているので楽してます（笑）。小柄で可愛いらしい（？）部分もあるので、楽しんで演らせてもらいました。これからどんな戦いになるのか私自身も楽しみです。皆さんも期待してください。
【画像】『無職転生』第3期新キャラ…日笠陽子演じるイゾルテ
第1期では、魔力災害による“転移事件”でルーデウス共々“魔大陸”へと飛ばされ、そこから彼と共に冒険者パーティー“デッドエンド”として故郷の地に戻るための旅路を歩んだエリス。その中でルーデウスと愛し合うようになるも、旅の中で遭遇した龍神オルステッドにルーデウスが倒される姿を目の当たりにし、「ルーデウスにふさわしい存在になるために」と彼と別れ、剣の修行へと旅立った。そのエリスを軸とした物語が「エリス修行編」として、第3期の第1・2話としてスタートを飾る。
同作は、働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメ第1クールが2021年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが2023年7月〜9月、第2クールが2024年4月〜6月にかけて放送された。
【コメント】
■小西克幸
皆さんこんにちは。無職転生にて、オーベールの声を担当させて頂くことになりました。小西克幸です。僕は今まであまり異世界に行ったことがありません。周りの人はどんどん異世界に行くのに、僕は取り残されたままでした。ですので、いよいよ本気を出せそうです！皆さま、7月からの放送をぜひ観てください。よろしくお願いします。
■日笠陽子
イゾルテはとても真面目な子です。水神流の剣士ということで、水のように流れるような喋りと身のこなしと戦いのスタイル、そして時に激流のような激しさを併せ持つ女性として演じていきたいと思いました。エリスとニナという全く違う3人のスタイルが集まることで無限の広がりと神秘がそこに発生するような底知れなさが描かれているので、加隈さんと戸松さんの空気を肌と心で感じていきます。
皆さまぜひお楽しみに！
■横尾まり
レイダ役の横尾まりです。水神流の使い手として、この先戦うことになると思うのですが、弟子のイゾルテが頑張ってくれているので楽してます（笑）。小柄で可愛いらしい（？）部分もあるので、楽しんで演らせてもらいました。これからどんな戦いになるのか私自身も楽しみです。皆さんも期待してください。
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