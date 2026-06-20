ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が誕生したことを報告した。

つづられた文面は「Ｓｈｏｈｅｉ」「Ｍａｍｉｋｏ」の連名で締めくくられ、英語で周囲への感謝とともに「私たちの人生において、再びこのような日をともに迎えられたことを心からうれしく思います」「無事に産まれてきてくれてありがとう」と記された。

うれしいニュースにファンからの祝福メッセージが殺到し、２時間で実に「８０００件」を突破。日本語や英語だけでなく、中国語でも新たな家族が増えたことへお祝いの声が寄せられた。

大谷の人気は国境の壁を越えてアジア圏でも絶大な支持を集め、すでに世界的スーパースター。野球が盛んな隣国の韓国でも毎日のように大谷らの活躍が報じられており、同国メディア「ＯＳＥＮ」も大谷の発表を受けて「昨年４月に長女が誕生した彼は１年２か月で２児の父となった」とすぐさま報道した。

大谷は第１子誕生の際もＭＬＢの制度を利用して一時離脱したが、今回も「父親産休」でこの日のオリオールズ戦でチームを離れていた。この行動に同メディアは「大谷は今回も家族とともに新しい命の誕生を迎えるため、一時的にドジャースを離れ、健康な子供が生まれた」と伝えた。大谷が欠場したチームも９回に逆転サヨナラ勝ち。公私ともに順風満帆で祝福ムードが世界中に広がっている。