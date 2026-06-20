西野カナ、新曲「Power of Love」がTVアニメ『本好きの下剋上　領主の養女』第2クールOPテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西野カナの新曲「Power of Love」が、アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』第2クールOPテーマに決定した。西野カナがアニメ主題歌を担当するのは、活動再開後初となる。

アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のために「Power of Love」の歌詞を書き下ろした西野カナ。「大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です。作品の世界観や登場人物たちの強い想いに寄り添えるよう心を込めて歌いました。」とコメントした。

「Power of Love」は、7月10日(金)に配信リリースされることも発表された。本日から配信予約も開始。

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、シリーズ累計1300万部を超えるビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として、読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜夕方5時30分（一部地域を除く）、TOKYO MX毎週月曜よる9時25分 ほかにて絶賛放送・配信中。

同時公開された「特別ムービー：ファンタジー編」では、「Power of Love」の音源が初解禁！作品の世界観とともに楽曲をいち早く聴くことができるのでお見逃しなく！

＜西野カナ コメント＞

アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』第2クールオープニングテーマ「Power of Love」を担当できて、とても光栄です。

『本好きの下剋上』は、本を愛する主人公が困難に立ち向かいながら夢を叶えていく姿が魅力的で、私自身も勇気をもらいました。

「Power of Love」は、大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です。作品の世界観や登場人物たちの強い想いに寄り添えるよう心を込めて歌いました。

ぜひアニメとあわせて「Power of Love」も楽しんでいただけたら嬉しいです。

●作品情報

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』

「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす――

魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞。書物なき世界で本作りに奮闘するマイン、その身に宿す強大な魔力を狙い様々な陰謀が忍び寄る…。大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として、読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜夕方5時30分（一部地域を除く）、TOKYO MX毎週月曜よる9時25分 ほかにて絶賛放送・配信中のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。

シリーズ累計1300万部を超える本作のアニメーションを制作するのは、「SPY×FAMILY」「進撃の巨人 Season 3」「真･侍伝YAIBA」などを手掛けたWIT STUDIO。

●配信情報

「Power of Love」

7月10日配信開始

予約はこちら

https://nishinokana.lnk.to/PowerofLove

関連リンク

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』公式サイト

https://booklove-anime.jp/

西野カナオフィシャルサイト

https://www.nishinokana.com/