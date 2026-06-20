CUTIE STREET梅田みゆ、上品ガーリーなモノトーンコーデ 可愛らしい仕草で存在感放つ【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の梅田みゆが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】8人組アイドルメンバー、モノトーンコーデでキュートに登場
梅田は、ホワイトとブラックのモノトーンでまとめたコーディネートで登場。フリルディテールが映えるトップスにミニ丈ボトムスを合わせ、上品さと可愛らしさが両立。ランウェイトップでは、バッグを顔に近づけ可愛らしい仕草を見せていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】8人組アイドルメンバー、モノトーンコーデでキュートに登場
◆梅田みゆ、モノトーンコーデでキュートな仕草
梅田は、ホワイトとブラックのモノトーンでまとめたコーディネートで登場。フリルディテールが映えるトップスにミニ丈ボトムスを合わせ、上品さと可愛らしさが両立。ランウェイトップでは、バッグを顔に近づけ可愛らしい仕草を見せていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】