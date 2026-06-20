CUTIE STREET佐野愛花、ドット柄セットアップでトレンド感満載 ハーフツインでキュートな魅力放出【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】8人組アイドルメンバー、ドット柄セットアップ姿
佐野は、ドット柄のセットアップ姿を披露。丸みのある袖やフロントのボタンがレトロな雰囲気を演出した。さらに、ハーフツイン風のヘアスタイルで可愛らしさをプラス。柔らかな笑顔を見せ、観客の心を鷲掴みにしていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】8人組アイドルメンバー、ドット柄セットアップ姿
◆佐野愛花、セットアップ姿披露
佐野は、ドット柄のセットアップ姿を披露。丸みのある袖やフロントのボタンがレトロな雰囲気を演出した。さらに、ハーフツイン風のヘアスタイルで可愛らしさをプラス。柔らかな笑顔を見せ、観客の心を鷲掴みにしていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】