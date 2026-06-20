◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

巨人は接戦を制して連敗を２で止めた。

先発・ウィットリーは８回２死まで無安打投球。ノーヒットノーランまであと４人だったが、村松に中前安打を浴びて降板し、惜しくも快挙達成はならなかった。

打線はこの日、キャベッジのコンディション不良による欠場もあり１軍昇格して即８番・左翼でスタメンの浅野が大野から決勝１号ソロ本塁打を放った。

杉内俊哉投手チーフコーチはウィットリーについて「よかったですね。ボールも走っていましたし、変化球もゾーン内に入っていましたし、ああいうピッチャーがなかなかフォアボールとかコントロールが悪くなるとウィットリーの良さが消えてしまう可能性がありますから、思い切って腕を振らせる環境をつくっていければと思います」と語った。また「（来日）当初は９０球ぐらいでって思っていたんですけど、本人がもっと投げたいってこの前の西武戦も言っていたから、今日はヒットを打たれなかったので、打たれるまでいってやろう！と思っていました」と明かした。