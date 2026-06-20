サッカー男子日本代表の森保一監督の次男で、サッカー系ユーチューバー「けーご」こと圭悟さんが２０日、都内で行われたＷ杯応援イベントに出席した。チュニジアと対戦する１次リーグ第２戦へ向け、「一丸となって勝てるように。２−０で日本。今の日本なら突破できる。１００％の力を出せたら確実に勝てる」と、父率いる森保ジャパンに熱いエールを送った。

必勝アイテムを授けてある。２４年６月、圭悟さんに第１子が誕生。森保監督にとっては初孫になった。「接しているときはずっとニコニコしてる。おじいちゃんなんだなって思う。溺愛してくれている」（圭悟さん）。Ｗ杯出発前には孫のフィギュアを作成し、プレゼントした。「孫パワーで生まれてから、ほとんど負けてない。勝利の女神じゃなくて“神”。もしかしたら部屋に置いてるかも」と笑って明かした。

１次リーグ第２戦は過去１勝３敗３分と、日本が苦手としている試合だが、圭悟さんは「今の日本は突破できる」と太鼓判を押す。Ｗ杯メンバー確定前から相次いだ主力のけが、そしてＭＦ久保建英の負傷など不安要素は多いが、圭悟さんは「（父が）代表監督をやっていて、どんな状況でも変わらない印象を感じる。大事な試合でも常に平常心で臨んでいると思う。差が出にくいというか、常に１００％を出してくれている印象があるので、次の試合も全く問題ないんじゃないかな」と、父から感じる空気を語った。

圭悟さんは幼少期からサッカーに打ち込んできたが、意外にも父から指導を受けたことは一度もないという。だからこそ今も、サッカーの話は家族でしない。圭悟さんは「孫の話がメインです」と笑いつつ、「コーチングは受けたことないし、気を使ってくれていると思う。（サッカーの話題は）全く触れないようにしていて、僕も親からサッカーのこと言われたら『うるせぇな』と思うし、（父も）僕から言われたら『うるせぇな』と思うと思う」と話した。

勝ち点１を獲得したオランダ戦は現地で観戦。「現地のサポーターの熱がすごい。（会場は）オランダ代表のサポーター７割だったけど、声量では負けてなかった。２点目の同点に追い付くシーンは、日本のスタジアムのような雰囲気とパワーを感じた。代表のレベルも、サポーターの熱も大きい」と興奮気味に振り返った。現在は帰国しており、今後は勝ち上がりを見ながら渡米を検討していく。