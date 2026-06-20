オリオールズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間20日、インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。現地19日に球団が育休取得を発表し、同日のオリオールズ戦を欠場していた。試合には6-5で勝利。会見でデーブ・ロバーツ監督が、この日の裏側を明かした。

この日のスタメンが発表された直後、球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている。週末のどこかの試合で復帰予定だ」と発表した。試合後のロバーツ監督の会見でも大谷の状況について話題に。米メディア「スポーティング・トリビューン」のフレド・セルバンテス記者が自身のXで会見映像を公開している。

指揮官は大谷の復帰時期について「分からない。でも、明日戻ってくることを願っているよ。まだ彼と話していないから分からない」と回答。米記者から「彼が今日プレーしないと分かったのはいつだったか。今日球場に来ていたようだが」と問われると「ノー」と返した。しかし、改めて球場に来ていたと聞くと「来てたの？」と目を丸くした後、「私は会わなかったよ」と笑った。

大谷の第2子の誕生が近いことについては「最近知ったよ。つい最近だ」とし、「今日か？」との問いには「いいや、今日じゃない」と笑った。突然のことだったかとの質問には「ああ、差し迫った状況だった。彼のプライバシーにかかわることなので、この辺にしておこう」と答えた。

大谷はインスタグラムで第2子誕生を報告。英語で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」とつづっている。



（THE ANSWER編集部）