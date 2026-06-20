１月に「あじさい坂」でデビューした新人演歌歌手の平山花羽が２０日、栃木市の太平山神社で開催中の「とちぎあじさいまつり」で歌唱イベントを行った。

栃木市出身の平山は、デビュー曲のモチーフとなった神社参道の「あじさい坂」で４曲を歌唱。小雨模様の天気だったが「雨はあじさいとセットになるととってもステキなんです」と笑みをみせた。子どものころから何度となく訪れていたあこがれの地でのステージに「こんなに幸せなことはございません」と感無量の表情を浮かべた。

歌手の夢を目指しながら、２０歳から５年間、栃木市にある岩下食品の「岩下の新生姜ミュージアム」に勤務し、商品管理やキャラクター「イワシカちゃん」のアテンド、ステージの音響・照明などを担当していた。この日は「あじさいまつり」の出演後に同所でも凱旋ステージを行い、岩下和了社長のギター伴奏で「舟唄」を歌唱するなど競演も。かつての勤務先で成長した姿を見せた。

３月に栃木市ふるさと大使に任命された平山は改めてこの日、大使委嘱のタスキも受け取った。琴寄昌男市長から「１５万２０００人の栃木市民を代表して、羽ばたけるよう応援したい。できれば年末に何か賞を…」と日本レコード大賞での新人賞獲得へ背中を押されると「歌手になったら出たいと思っていたあこがれの舞台。年末に向けて頑張るぞと、みなさんが一丸となって一緒になってくれているのは本当にありがたい。より一層気を引き締めて、全国各地に歌を届けたい」と決意を新たにしていた。