「サリーは待っていてくれる、一緒に歩くには俺が遅すぎるとわかっていても」

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オアシスの『ドント・ルック・バック・イン・アンガー』がイギリスでシングルカットされたのは1996年、日本で『名探偵コナン』のアニメ放送が始まった年だった。もうこの世にはいない女性のことを回想しながら、「怒りをこめて振り返らないでと、俺にはそう聞こえたよ」と歌う歌詞は、リリースから20年以上経ってもテロ事件の追悼式で自然発生的に合唱で歌われる、イギリス国民の心の鎮魂歌である。

突然の訃報、「間に合わなかった」という声の理由は



山崎和佳奈さん 青二プロダクションのXアカウントより

1996年の放送開始以来ずっと『名探偵コナン』の毛利蘭を演じ続けていた山崎和佳奈の逝去が発表されたのは、2026年5月半ばのことだった。怒りをこめて振り返らないで、というオアシスの曲を思い出したのは、2月に体調不良による休養を発表したばかりの彼女の死が伝えられるという衝撃が多くのファンの間を走り抜け、湧き上がるSNSでの悲しみの中に、悔恨や哀惜、そしてかすかな怒りも混じっていたからだ。

「間に合わなかった、とうとう間に合わなくなってしまった」

SNSではそうした声がいくつもあがっていた。間に合わなかったのは言うまでもなく、『名探偵コナン』という、いまや日本を代表する作品となった物語の完結のことだ。そして予期せぬ訃報の前から、ファンの間では国民的コンテンツとして巨大化する一方で、作画やキャラクターの扱いについて疑問や不安をつぶやく小さな声が上がっていた。そうした小さな声が、喪失の悲しみと合流して怒りに似た感情として噴出しかけていたように思える。

1994年に青山剛昌が少年サンデー誌上で『名探偵コナン』の連載を始めた時、連載に向けた準備期間はわずか2週間だったと振り返る。おそらく3か月で完結するだろう、と作者本人ですら思いながら描き始めた第1回は、ほんの顔見世程度の目暮警部と毛利小五郎、名前もまだ明かされない黒の組織のジンとウォッカをのぞけば、読者が感情移入できるキャラクターは工藤新一と毛利蘭、ほぼ二人だけのデートと推理の物語だ。だがそのたった二人から始まる第1回は、いきなり読者アンケートで爆発的な人気を取る。

青山剛昌が予想した3か月とは単行本ほぼ1巻分を意味する。『名探偵コナン』は本来なら、互いに思いあう少年と少女が引き裂かれ、そして再び巡り合う1巻完結の美しい短編作品だったかもしれないのだ。

だが、彼の才能は予想を超えてしまう。推理漫画として始まった物語は、いつしか黒の組織をめぐるサスペンス、アクションなど多くの要素が盛り込まれ、無数の魅力的なキャラクターたちが登場していく。

しかし、壮大なスケールに拡大した作品の中心にあるのは、古いおとぎ話のような強い構造をもった工藤新一と毛利蘭の物語である。輝く未来を約束された王子が呪いによって姿を変えられ、結ばれるべきお姫様から引き離されてしまう。力と名を失った王子は知恵によって呪いを解き、いつか必ず美しい心を持つお姫様のもとに帰る。それが『名探偵コナン』の中心にある、幼児にもわかる物語の根幹構造である。

劇場版『名探偵コナン』のすべてのオープニングで繰り返される「おれは高校生探偵工藤新一、幼馴染で同級生の毛利蘭と……」から始まる第1話の回想はこの物語の『創世記』であり、この作品が究極的には新一と蘭の物語であることを観客に何度も言い聞かせているのだ。だが、皮肉にも、作品の人気が30年にわたり維持どころか拡大するという事態の中で、二人のハッピーエンドは遠ざかる。

山崎和佳奈の訃報に対して多くのファンの心によぎった「間に合わなかった」という感情は、『名探偵コナン』の人気が上がれば上がるほど結ばれることのできない新一と蘭のパラドックス、その構造の中で工藤新一を待ち続ける毛利蘭を演じてくれた山崎和佳奈が最後までその物語を演じることができなくなってしまった、という痛みが根底にある。

簡単に終わらせられない…『コナン』という特異なコンテンツ

「どれほど人気があっても、『名探偵コナン』はそろそろ完結させるべきだ」という声は、以前からファンの間で存在した。「最終回はすでに考えてある」と語る原作者・青山剛昌本人も、今年の6月21日に63歳を迎え、2015年には入院と手術による休載も経験している。手術は成功し活動は再開しているが、病名は今も明かされないままだ。作家にとって自分の人生の大半を注いだ代表作を未完のままにしたいわけがない。

だが本当に終わることができるのか。この状況がそれを許すのだろうか。日本映画と日本アニメ、そしてその中の『名探偵コナン』という特異なコンテンツの位置を知るほどに、その困難さを考えてしまう。

アニメ映画としての『名探偵コナン』は、世界的、大衆映画史的にみてもほとんど前例のない特異なシリーズである。これだけ長期にわたり、人気を維持するどころか右肩上がりし続けている作品は世界的になく、ここ数年にいたっては4年連続で興行収入130億円を突破している。あのスタジオジブリですら130億を超えた作品は『千と千尋の神隠し』『もののけ姫』『ハウルの動く城』『崖の上のポニョ』の4作品だけなのだがそれに並び、しかもおそらく、今後も毎年続く可能性が高いのだ。

『コナン』シリーズの特異さはその「毎年必ず大ヒットする」という興行の常識を覆す安定性に加えて、収益性にもある。ジブリ作品や近年の『コナン』と近い140億台の興行収入を続けている新海誠作品のエンドロールに並ぶ膨大なスタッフの数、映画の中で投じられている映像コストと比較すれば、業界人ならずとも毎年公開される『コナン』の作画コストが低いというのは否応なくわかる。そしてその高い収益性は日本テレビや東宝、つまり日本の映画産業の根幹を支える企業に還元され、「『コナン』以外の作品」を支える資金源になっているのだ。

『コナン』以外にも興行収入100億を記録するアニメ映画はある。だが、たとえば『シン・エヴァンゲリオン』は完結作であり、『鬼滅の刃』『呪術廻戦』『チェンソーマン』シリーズはすでに原作が完結している。『ワンピース』は原作が最終章に向かいつつ継続しているが、2022年の『FILM RED』以来の新作発表はされていない。毎年作られ、しかも特典もつけないのに毎年130億を突破する『コナン』に代わって日本映画、日本アニメの収益を支える作品があるのかと言われれば、ないと答えるしかない。『コナン』が完結するということは、それを失うことなのだ。

他人に与える人を「ギバー（giver）」、他人から与えられる人を「テイカー（taker）」と定義するSNSの流行がある。あまり良い区別でないことを前提にして言うのだが、『名探偵コナン』というコンテンツが日本映画にとって圧倒的な「ギバー」、映画界全体に恩恵を与える存在であることは、日本のエンターテインメントを知る人間なら誰もが認めるだろう。

日本各地を舞台にした映画を毎年公開し、日本のみならず海外からも聖地巡礼の観客を呼び込む『コナン』は、映画産業にとどまらない経済効果を生む。一千万人規模のファンダムに他の作品への出会いのきっかけを作るコラボ企画、映画館に負担をかけない特典なしでのGW興行など、経済的にも文化的にも惜しみなく与えることの多い『ギバー』的国民アニメなのだ。

『名探偵コナン』ファンは毎年待っていてくれる

作画リソースについても『コナン』はアニメ業界の「テイカー」ではない。「名探偵コナンのアニメは、90年代の方が作画が良かった」そんな声が時折、過去のアーカイブを見直した外国人ファンから上がることがある。筆者も一昨年に劇場リバイバルされたTVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』を見て、もともとは2001年と2008年に作られたその作画の美しさに思わず息をのんだ。それは今よりもアニメの制作数が少なかった時代に、当時のトップアニメーターたちが集結して作った作品だからだ。

だが2020年代に入り、アニメ制作の本数は爆発的に増加し、もはや作品間でのアニメーターの奪い合いは熾烈になる一方である。その中で毎年130億をたたきだす『コナン』は、予算的にはジブリや新海誠級の作画資本、アニメーター増員を要求することも可能ではあるだろう。だがおそらく、『コナン』はそうした「テイカー」的総力体制で作られていない。

毎年公開される『コナン』がなりふりかまわず東宝や日本テレビの力を背景にアニメーターを引き抜けば、影響を受けるのはおそらく、この1作にすべてを賭けて自分の作家性を示したいと考えている新人映像作家たち、あるいはこれから育つ後進の作品たちである。まだファン層を固定できていない彼らから作画資本をテイクし、根こそぎ奪ってしまえば、『コナン』の後継作品はますます育たなくなる。

「他作品から作画スタッフを引き抜く総力体制にしなくても、見せ場を押さえた一定以上のクオリティを維持すれば『コナン』ファンは毎年待っていてくれる」ルーティンな制作体制で歴代興行記録を毎年作る、という離れ業を実現する『コナン』の制作にはそうした構造がある。そしてそれを支えた、ギバーでもあり「待っていてくれる存在」であったのは、コナンというコンテンツの中での毛利蘭、そしてそれを演じた山崎和佳奈も同じだったと思うのだ。

絶対的ヒロイン・毛利蘭が抱えるジレンマ

宮崎駿の作品すべてに「宮崎ヒロイン」と呼ばれるメインヒロインの原型、アーキテクチャがあることは良く知られる。青山剛昌の作品もまた、『まじっく快斗』『YAIBA』『名探偵コナン』すべての作品を通じてヒロインに姉妹のように共通する面影がある。その中でも宮崎駿のナウシカにあたる、ヒロイン中の絶対ヒロインが毛利蘭である。

作中で工藤新一は子供化した江戸川コナンの状態を含めて、徹底して毛利蘭以外の女性に心を移さない。少年マンガのラブコメにおいてはしばしば複数ヒロインの主人公争奪戦が人気獲得のテクニックのひとつなのだが、『コナン』において工藤新一の心には100巻1000話をこえても毛利蘭しかいないのだ。

中国や韓国など、アジア全域で毛利蘭というヒロインが日本以上に高い人気があるのも実はここである。初恋を貫く一途な思いへの共感が強い中国では毛利蘭は全アニメのヒロイン投票で1位になることも珍しくなく、海外ファンによる毛利蘭のファンアートの質と量はどれほど彼女が世界的に愛されているかを痛感させる。

だがその絶対性にも関わらず、毛利蘭はしばしば物語の中で損な役回りを演じることが多かった。毛利蘭と工藤新一の物語が動くということは物語が終局に一歩近づくことを意味するため、簡単に動かせない、工藤新一を待つキャラクターにならざるをえなかった。

和葉と平次を描いた『100万ドルの五稜星』、萩原千速を描いた今年の『ハイウェイの堕天使』もそうだが、毛利蘭は絶対ヒロインでありながらその作品のカギになるキャラクターを盛り上げるサポート役に回っている。脚本的にも、作画のリソース的にもその年のメインキャラクターに見せ場を譲り一歩引くことが多いヒロインになっていたのだ。

「私は地味に仕事をしてきた」声優としての山崎和佳奈の功績

そしてそれは、毛利蘭を演じた山崎和佳奈も同じだった。いまやアニメ界をこえ日本映画産業を支えるコンテンツになった『名探偵コナン』のメインヒロインを演じる立場でありながら、いつもどこか一歩引いて共演者を立てているような空気が彼女にはあった。大阪弁護士会のインタビューでは

〈「声優は変わらないのですが、周りのスタッフは若返ります。ベテラン声優陣に、若手スタッフが物を言いにくい状態にしてはいけないと思っているので、思ったことをこっちも言うけど、向こうにも言ってほしいと思っています。 また、蘭を長年やっているからといって、自分が蘭を一番知っているような気持ちになったら、嫌だなとも思っています。」〉

という彼女らしい言葉を残している。彼女はその才能と貢献に比して、発言や主張を作品のために常に控えているようなところがあった。今よりもはるかに理系に進む女子学生が少ない時代に、中学高校の化学の教師に影響を受け、同志社大学工学部工業化学科（※当時の学科名）に内部進学したこと。声優と並行して日本舞踊で名取になるほど修練を重ねたこと。いくつもの才能を持ちながら、それを語ることは少なかった。

「私は地味に仕事をしてきたと思っていて、声優界の公務員みたいだと言われたこともあります」と、2025年の声優アワード富山敬・高橋和枝賞の受賞コメントでは冗談めかして語ったが、主人公のコナンに次いで出演が多く、穴をあけることのできないメインヒロインの毛利蘭を30年も演じることが平坦な道であったはずがないのだ。

第1回放送からナレーションを務めた「サンデージャポン」の5月17日放送回では、土曜の深夜にスタジオに入って日曜朝の8時ギリギリまでナレーションを吹き込む、生放送ニュースショーにあわせた収録を25年間続けた山崎和佳奈の仕事がいかにハードであったかを、珍しく一片の冗談もはさむことなく語る太田光の姿があった。

いつか工藤新一と毛利蘭の物語がクライマックスを迎える時、あまりに長く待たせてしまった山崎和佳奈の献身に晴れ舞台で報いたい、というファンの思いは、急逝により叶わぬものとなった。

『名探偵コナン』の劇場版にはエンドロール後に来年の予告が流れる恒例の演出があるのだが、今年の『ハイウェイの堕天使』のエンドロール後に流れたのは来年のメインヒロインが毛利蘭であることを示唆する予告だった。せめてあと1年早ければ、とファンが惜しむのは当然だろう。

『コナン』が完結を迎えるその日まで…

2月の休養発表から逝去が発表されるまで、彼女は1000万人を超える『コナン』の観客に対してほとんど情報を発信していない。自分がどんな病気と闘いどんな状態にあるのか、病床でも発信できるSNSがある時代にあえて何も言い残さないまま、彼女は静かにこの世を去っていった。

5月15日に発表された彼女の亡くなった日は「4月18日」、それは今年の『コナン』の公開日の1週間後である。1か月も発表を遅らせた理由は明かされていないが、今年の最新作『ハイウェイの堕天使』への配慮があったのではないか、と考えるファンは多い。

『名探偵コナン』という、日本映画産業の根幹を支えるコンテンツは、有終の美を飾るべきなのか、永続的にすべきなのか。誰にも答えは出せない。もともとこの作品は、毛利蘭と工藤新一による一度きりのラブストーリーと、江戸川コナンが小学生の体で繰り返すルーティンな推理アニメが両立した奇跡の作品だったのだ。

驚くべきことに青山剛昌の才能は60代に入ってもまったく衰えをみせない。今年の映画のキーになる萩原千速は2020年代に入って登場した「ニューフェイス」にも関わらず、数百万人の観客の心をつかんだ。90年代からファンと人生をともに歩いてきた数十人におよぶキャラクターたちが抱える謎とラブストーリーに決着をつけるには、どう急いでも10年では足りない。

『コナン』はもはやコンテンツではなく、コンテンツ産業を支えるインフラなのだ、という比喩があるが、インフラとして人工的に設計されたものならまだ人間がコントロールできる。

筆者の感覚ではそれは、ファンダムの二次創作までも含め、人間の無意識が自然発生的に作り出したエコシステム、アマゾンの森林や屋久島の森のような生態系に近い。いったいなぜこんな世界のどこにもないエコシステムが日本にだけ出現したのか、東宝や小学館ですら完全に把握できている人間はいないのではないかと思う。人為的に二度と作ることのできない生態系だからこそ、継続か完結か、どう維持するのかの判断は難しい。

「怒りをこめて振り返らないで、少なくとも今日のところは」

オアシスの『ドント・ルック・バック・イン・アンガー』はそうした歌詞で結ばれる。今年の劇場版主人公である萩原千速の声優が田中敦子から現在の沢城みゆきに受け継がれたように、毛利蘭という『コナン』世界で唯一無二、世界的に愛されるキャラクターも山崎和佳奈から長年親交のある岡村明美に受け継がれることになる。

あまりに早すぎた、十分に報いることができなかった、両手いっぱいの花束を届けることが間に合わなかったという怒りに似た無念さは胸をよぎるが、たぶんその感情は常に作品のために身を引いた山崎和佳奈の望むことではないのかもしれない。

いつか『コナン』が完結する時、すべての感情を振り返ることができる日まで、山崎和佳奈の演じた毛利蘭は作品の中で待っていてくれるだろう。オアシスの曲が歌うように、それがともに歩くには遅すぎたとしても。

（CDB）