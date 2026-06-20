女子プロレスのスターダムは20日、国立代々木競技場第2体育館で「STARDOM THE CONVERSION2026」を行った。

出戻りの林下詩美とスターライト・キッド、天咲光由、AZMは8人タッグでHATE軍のビー・プレストリー、小波、上谷沙弥、7カ月ぶりに復帰した渡辺桃が対戦。

試合はAZMと渡辺が先発。天咲との連係もHATE軍が場外戦を仕掛ける。渡辺は林下を椅子攻撃。リングに戻るとAZMを痛めつけた。5分すぎ、上谷とSキッドが対戦。Sキッドのフライングボディーアタック、上谷がニールキック。Sキッドから林下と上谷の対戦となる。互いにエルボーを打ち込む。林下のブロックバスター、上谷がコーナーで入れ替わり串刺し攻撃。上谷がフランケンシュタイナー、ビックブーツ、林下が投げっぱなしジャーマン。上谷がハイキック、渡辺がバットが上谷に誤爆。15分18秒、クルセイドからの片エビ固めで因縁浅からぬ上谷を下した。

リング上では渡辺と上谷は一触即発の様子。勝った林下は「きょう2年数ケ月ぶりにリングで上谷と試合をしました。上谷は最後はちゃんと私のことを見ててくれたと思うけど、でも、お互い伝え切れてないことがある。きょう終わりじゃなくて、上谷とは続けていかなきゃいけないなと思う。みんなと組ませてもらって、私の知らないスターダムを知ることがでできました。今ここで言わせてもらいます。私は正式にスターダムに入団します」とフリーで参戦していたのを正式入団を発表した。ただ、AZMからは「入団はうれしいけど、NEO GENESISと組んでと言っておいて、上谷のことしか言ってなかったですよね。どういうことですか？私も話したいことがあると言いましたけれど、上谷のことしか聞こえない。どういうことですか」と詰められた。天咲も「伝わってないから、まだお帰りなさいとは言ってあげません。べー」とさっさと引き揚げた。林下は「スターダムで頑張って伝えたいことがたくさんあるのでお帰りと言われるまで頑張っていきたい」と前向きだった。

林下に敗れた上谷は「渡辺桃、お前わざとだよな、バット。横アリのときもそうだけど。あー最悪だわホントに。林下詩美、あいつに負けて散々だわ。この2年間、やってきたことなんだったんだろうね」と怒り心頭。7カ月ぶりに復帰した渡辺は「ブラピ復活したよ。でも負けたよね。私のせいじゃない。上谷そんなに弱くないでしょ。断じて。全部、あいつのせいだ」と上谷が悪いと断言した。