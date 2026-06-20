1月に歌手デビューをした平山花羽（27）が20日、故郷の栃木市のお祭り「とちぎあじさいまつり」で歌唱イベントを行い、その後に19年から約5年間働いた岩下食品でミニライブを開催した。

「念願でした。今日は元の職場で歌うことができてすごくうれしい」と喜びを明かし、岩下食品の公式キャラクター「イワシカちゃん」とも久々に再会して笑みを見せた。

岩下和了社長（60）は「歌手デビューおめでとうございます。『岩下の新生姜』のように幅広い年齢の人に愛される歌手になってください」と激励。岩下社長のギターで八代亜紀さんの代表曲「舟唄」を歌唱した。

デビュー曲「あじさい坂」の歌唱時には、「花ちゃ〜ん」のかけ声も何度も飛んで「ありがとう〜」と感謝した。

平山は「『平山花羽』という名前には、平らなところから大きな山となって、大きく羽ばたいて欲しいという願いが込められています。名前の通りに大きな花を咲かせたい」と飛躍を誓った。

イベント終了後には「生まれ育った大好きな栃木市。そこの皆さんが応援してくださるっていうのは、本当にありがたいこと。より一層気を引き締めて、大好きな歌を全国各地に心を込めて届けられるように、頑張りたいという気持ちになりました」。

事務所の先輩で付き人として学んだ三山ひろし（45）からは「お客さまのことを思って歌うのが一番」だと言われているという。

サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会に出場している日本代表は21日にチュニジアと戦う。「サッカーにあやかって私も頑張ります。1本、ゴールを決められるように。そして栃木を全国区にする。キャンペーンやイベントで栃木県外のところに行く機会が多いのでアピールしていきたい」と誓った。