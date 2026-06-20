元日向坂４６で俳優の齊藤京子が２０日、都内で、初主演映画「恋愛裁判」のＢｌｕ−ｒａｙ＆ＤＶＤ発売記念イベントを開催。アイドル時代の思い出を振り返った。

同作は女性アイドルの「恋愛禁止ルール」をテーマにした社会派作品となっており、齊藤は「（日向坂を）卒業して最初にいただいたお仕事で、アイドルの禁断の内容だなって衝撃を受けた。大丈夫かなって思ってました」と告白。それでも、「卒業する時に、『生まれ変わってもまたアイドルに絶対なります』と言って卒業して、まさかその半年後にアイドル（役）になれるとは思ってなかった。素直にうれしかった」と笑顔を見せた。

日向坂での８年間を振り返り、「いつ思い返してもそこがすごく青春だった。学生時代をはるかに上回るくらい最大級の青春だった」と感慨深げに語った。グループ内では「本来の個性をうまく生かせたらなと意識していた」と明かし、「日向坂は名前の通り優しくて明るいメンバーが集っていたので、（自身の）一歩引いたクールキャラはちょっと狙い目かもって思ってました」と話し、笑いを誘った。