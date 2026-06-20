FRUITS ZIPPER真中まな、ミニ丈ワンピで華やかオーラ放つ「頭身すごい」「綺麗なお姉様」と絶賛の声【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の真中まなが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】ふるっぱーメンバー「頭身すごい」ミニ丈ワンピ姿
真中はストライプ柄のミニ丈ワンピースに身を包みランウェイを闊歩。肩まわりにあしらわれたフリルが華やかさを添え、足元はブラックのヒールで引き締めた。上品で落ち着いた魅力とともに、凛としたオーラを放っていた。
このランウェイを受け、ネット上では「頭身すごい」「綺麗なお姉様」「可愛すぎ」「笑顔にキュン」などの声が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱーメンバー「頭身すごい」ミニ丈ワンピ姿
◆真中まな、ミニ丈ワンピ姿披露
真中はストライプ柄のミニ丈ワンピースに身を包みランウェイを闊歩。肩まわりにあしらわれたフリルが華やかさを添え、足元はブラックのヒールで引き締めた。上品で落ち着いた魅力とともに、凛としたオーラを放っていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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