2児の母「今日好き」重川茉弥、ゴージャスドレスから美デコルテ輝く「まるでプリンセス」「脚長い」と反響【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】2児の母「今日好き」美女「脚長い」オーラ放つ
重川は、美しいデコルテが際立つゴージャスなドレスを身にまとい、ランウェイを闊歩。ふんわりと広がるシルエットが上品な魅力を引き立てた。
また、その後のトークコーナーでは「歓声と盛り上がりがすごくて沖縄の皆さん元気がいい」とにっこり。沖縄でしたいことを聞かれると「美味しいものを食べて帰りたい」「アグー豚（を食べたい）！」と語った。コーディネートについては、腰部分に付いている大きなリボンが特徴だとアピールしていた。
このランウェイを受け、ネット上では「まるでプリンセス」「絵になる」「可愛すぎ」「脚長い」などと反響が上がっている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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◆重川茉弥、上品な装い披露
重川は、美しいデコルテが際立つゴージャスなドレスを身にまとい、ランウェイを闊歩。ふんわりと広がるシルエットが上品な魅力を引き立てた。
このランウェイを受け、ネット上では「まるでプリンセス」「絵になる」「可愛すぎ」「脚長い」などと反響が上がっている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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