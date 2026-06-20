◇第97回都市対抗野球大会東北地区2次予選第2代表決定トーナメント1回戦 TDK11―1エフコムBC（2026年6月20日 県営あづま）

TDK・佐藤亜蓮が先発としての役割を果たした。5回を投げ2安打無失点。4奪三振、無四球の好投で相手打線に三塁を踏ませず、チームを第2代表決定トーナメント2回戦へと導いた。

「昨日（19日）負けて、もう負けられない状況だったので、しっかり勢いづけられるようなピッチングをする気持ちでした。相手の1〜4番に良い打者がそろっている印象だったので、初球の入り方や追い込んでから間違えないことを意識しました」

140キロ台終盤の直球を両コーナーにきっちりと投げ分けた。左打者に対しては内角へのカットボールと外角へのフォークで翻弄（ほんろう）。唯一のピンチだった2回2死二塁も相手左打者を遊飛に仕留めた。

「リリーフの時と変わらず、先発でも初回から先頭を意識した投球であったり、1球目からマックスで投げられる準備を心がけて投げています」

由利工（秋田）、仙台大を経て今季が入社4年目となる右腕。最速は152キロを誇り、昨年までは救援としてチームに貢献してきた。先発に転向となった今季は、従来よりウエートトレーニングの頻度を増やして肉体を強化。ベンチプレス、スクワット、デッドリフトをほぼ毎日のように行ってきたことで、メンタル面も鍛えられた。

「今までやってきたことを継続して、しっかり準備して次に備えます」

22日のJR盛岡戦に勝利すれば、26日からは3連戦。2年連続となる都市対抗出場へ向け、次戦もベストパフォーマンスを発揮する。