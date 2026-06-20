「木村拓哉」が初の海外ライブを開催！ サブスク解禁で注目される、ソロアーティストとしての魅力
国民的人気を誇る俳優として知られる木村拓哉さんが、ソロアーティストとしても存在感を放っています。木村さんは、2026年5月にエイベックス・ミュージック・クリエイティヴ内に新設されたプライベートレーベル「C&C STAGE（シーアンドシーステージ）」へ移籍しました。
このレーベルは、木村さんが音楽を中心とした新たなエンターテインメントの創出を目的として設立されたものです。「C&C STAGE」への移籍が発表された後は、ソロとしては初となる海外ライブを含むツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」の開催を発表。9月5日からスタートする予定で、兵庫・福岡・千葉の3都市をはじめ、ソウル、台北を巡る全5都市9公演のツアーとなります。
さらに、6月10日には過去に発表したソロ作品3タイトルがサブスクで配信をスタートし、移籍後初のオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリース。6月17日には、山崎まさよしさんが1996年に発表した名曲『セロリ』のカバーも配信し、SMAP時代にもカバーしていたことからファンにとって思い入れの強い楽曲で、大きな話題を集めています。
そこでこの記事では、これまでの木村さんのソロアーティストとしての活動を振り返り、「歌手・木村拓哉」の魅力に迫ります。
同作は、小山田圭吾さん、稲葉浩志さん、槇原敬之さん、川上洋平さん、森山直太朗さん、Uruさん、水野良樹さんなど、超大物ミュージシャンが作詞や作曲で参加。『弱い僕だから（session）』は作詞・作曲が忌野清志郎さんの作品で、編曲に三宅伸治さんが参加し、SMAPのアルバム『SMAP 011 ス』収録曲の再録バージョンを聞かせてくれました。
『One and Only』のようなストレートなロックナンバーから、泣けるバラードの『サンセットベンチ』など、さまざまなジャンルの作品が勢ぞろいし、木村さんの多彩な歌声を楽しめる1枚になっています。
「Next Destination（次の目的地）」というタイトルは、新型コロナウイルスで世の中が混乱した2年間を踏まえ、希望を持つために付けられたものです。そんな意味のあるアルバムでも、山下達郎さんが作曲、真島昌利さんが作詞を手掛けた『MOJO DRIVE』をはじめ、豪華アーティストの楽曲が目白押しになりました。
参加アーティストをざっと挙げても、Creepy Nuts、Kj（Dragon Ash）、MAN WITH A MISSION、“音葉”こと鈴木京香さん、糸井重里さん、明石家さんまさん、BEGINなども参加。『Go with the Flow』より、さらにジャンルが多様化したアルバムとなりました。
中でも驚きだったのが、勢いを増していたタイミングのCreepy Nutsを起用した『Yes, I’m』です。番組などで木村さんのファンだと公言していたCreepy Nutsがエモい名曲を作り上げ、木村さんも高速ラップに挑戦するなど、アーティストとしての幅の広さを見せました。
『心得』は、木村さんが主演を務めたドラマ『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）にUruさんが提供した主題歌で、これを木村さんがカバーした楽曲です。久保田さんは『No Night, No Starlight』『‘Cause I love you』の2曲を制作。1996年放送のドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）で主題歌の提供を受け、2人が親交を続けてきたことで実現したコラボでした。ワクワクするような仕掛けを施したアルバムで、熱狂的なファン以外が聞いても感動できる1枚です。
さて、ここまで木村さんがこれまで発売したアルバムを中心に、ソロアーティストとしての活動を振り返ってきました。どの作品も木村さんにしか作り出せないアルバムで、聞き逃し厳禁です。最新アルバム『Checkpoint』にはどんなアーティストが参加するのか、注目して発売を待ちましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
このレーベルは、木村さんが音楽を中心とした新たなエンターテインメントの創出を目的として設立されたものです。「C&C STAGE」への移籍が発表された後は、ソロとしては初となる海外ライブを含むツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」の開催を発表。9月5日からスタートする予定で、兵庫・福岡・千葉の3都市をはじめ、ソウル、台北を巡る全5都市9公演のツアーとなります。
さらに、6月10日には過去に発表したソロ作品3タイトルがサブスクで配信をスタートし、移籍後初のオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリース。6月17日には、山崎まさよしさんが1996年に発表した名曲『セロリ』のカバーも配信し、SMAP時代にもカバーしていたことからファンにとって思い入れの強い楽曲で、大きな話題を集めています。
そこでこの記事では、これまでの木村さんのソロアーティストとしての活動を振り返り、「歌手・木村拓哉」の魅力に迫ります。
豪華アーティストたちが参加！ ソロ1stアルバム『Go with the Flow』SMAP時代から歌手として注目されていた木村さんは、2020年1月8日に発売されたアルバム『Go with the Flow』から本格的にソロアーティストとしての活動をはじめます。
同作は、小山田圭吾さん、稲葉浩志さん、槇原敬之さん、川上洋平さん、森山直太朗さん、Uruさん、水野良樹さんなど、超大物ミュージシャンが作詞や作曲で参加。『弱い僕だから（session）』は作詞・作曲が忌野清志郎さんの作品で、編曲に三宅伸治さんが参加し、SMAPのアルバム『SMAP 011 ス』収録曲の再録バージョンを聞かせてくれました。
『One and Only』のようなストレートなロックナンバーから、泣けるバラードの『サンセットベンチ』など、さまざまなジャンルの作品が勢ぞろいし、木村さんの多彩な歌声を楽しめる1枚になっています。
高速ラップに挑戦!? 2ndアルバム『Next Destination』2022年1月19日に発売された2ndアルバム『Next Destination』も、完成度の高いアルバムに仕上がりました。
「Next Destination（次の目的地）」というタイトルは、新型コロナウイルスで世の中が混乱した2年間を踏まえ、希望を持つために付けられたものです。そんな意味のあるアルバムでも、山下達郎さんが作曲、真島昌利さんが作詞を手掛けた『MOJO DRIVE』をはじめ、豪華アーティストの楽曲が目白押しになりました。
参加アーティストをざっと挙げても、Creepy Nuts、Kj（Dragon Ash）、MAN WITH A MISSION、“音葉”こと鈴木京香さん、糸井重里さん、明石家さんまさん、BEGINなども参加。『Go with the Flow』より、さらにジャンルが多様化したアルバムとなりました。
中でも驚きだったのが、勢いを増していたタイミングのCreepy Nutsを起用した『Yes, I’m』です。番組などで木村さんのファンだと公言していたCreepy Nutsがエモい名曲を作り上げ、木村さんも高速ラップに挑戦するなど、アーティストとしての幅の広さを見せました。
熱狂的なファン以外が聞いても感動できる『SEE YOU THERE』2024年8月14日に発売された、2年7カ月ぶりとなるアルバム『SEE YOU THERE』もとんでもない作品でした。吉田拓郎さん、AIさん、明石家さんまさん、Uruさん、久保田利伸さん、竹内まりやさん、堂本剛さん、柳沢亮太さん（SUPER BEAVER）などが参加しています。
『心得』は、木村さんが主演を務めたドラマ『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）にUruさんが提供した主題歌で、これを木村さんがカバーした楽曲です。久保田さんは『No Night, No Starlight』『‘Cause I love you』の2曲を制作。1996年放送のドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）で主題歌の提供を受け、2人が親交を続けてきたことで実現したコラボでした。ワクワクするような仕掛けを施したアルバムで、熱狂的なファン以外が聞いても感動できる1枚です。
豪華コラボの楽曲に負けない！ 木村拓哉の色気ある歌声木村さんの作品は、日本を代表するアーティストとのコラボが魅力の1つになっていることが分かります。たった3枚のアルバムで、これだけの豪華アーティストから楽曲提供を受けられるのは、木村さんのカリスマ性があってこそです。それらの楽曲を歌い上げる木村さんの歌唱力も、年齢を重ねるごとに色気が増し魅力的になっています。
さて、ここまで木村さんがこれまで発売したアルバムを中心に、ソロアーティストとしての活動を振り返ってきました。どの作品も木村さんにしか作り出せないアルバムで、聞き逃し厳禁です。最新アルバム『Checkpoint』にはどんなアーティストが参加するのか、注目して発売を待ちましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)