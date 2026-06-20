100円ショップ「ネギカッター」の“じゃない使い方”5選！ 白髪ネギ以外にもある、プロの活用術
いまや「便利グッズと言えば100円ショップ」という時代。ダイソーやセリア、キャンドゥなど各100円ショップで入手でき、ロングセラーとなっている便利グッズが、今回ご紹介する「ネギカッター」です。
今回は「ネギカッター」を白髪ネギを作るとき以外に使う、いわゆる「じゃない使い方」をご紹介します。
カバーがついているので安全に収納しておくことができます。
隠し包丁は煮物のときなどに味が染みやすくするためですが、揚げなすを作るときも隠し包丁を入れておくと、早く火がとおり、切れ目が開いたなすがおしゃれに見えますよ。
隠し包丁としては、大根を煮るときにもネギカッターで切れ目を入れるときれいに仕上がります。
ごぼうに軽くネギカッターで切れ目を作り、その後に斜めにささがきのように包丁を入れていくことで簡単に細切りができます。
1つで何役もこなしてくれる100円ショップの「ネギカッター」。まだ使ったことがない人はぜひ一度お試しください。
(文:矢野 きくの)
今回は「ネギカッター」を白髪ネギを作るとき以外に使う、いわゆる「じゃない使い方」をご紹介します。
100均のロングセラー「ネギカッター」とは？先端には7本の細長い刃があり、白髪ネギを簡単に作ることができる便利グッズです。
定番の使い方：白髪ネギまずは定番・白髪ネギの作り方です。ネギに刃を軽くあて、先端に向けて滑らせるように軽く引きます。このとき、ネギを少しずつ回転させながらネギカッターを動かすのがポイントです。
じゃない使い方1：なすの隠し包丁にネギカッターネギカッターの「じゃない使い方」、一番のおすすめはなすに入れる隠し包丁です。細かくきれいに切れ目を入れることができます。
隠し包丁は煮物のときなどに味が染みやすくするためですが、揚げなすを作るときも隠し包丁を入れておくと、早く火がとおり、切れ目が開いたなすがおしゃれに見えますよ。
じゃない使い方2：こんにゃくの隠し包丁にネギカッター同じく隠し包丁の技としては、こんにゃくもおすすめです。こんにゃくはその柔らかさから隠し包丁を入れようとしても、滑ってしまうこともありますが、ネギカッターを使えば簡単に隠し包丁を入れることができます。
隠し包丁としては、大根を煮るときにもネギカッターで切れ目を入れるときれいに仕上がります。
じゃない使い方3：ごぼうの千切りにネギカッターきんぴらなどに使うときのごぼう。細い千切りは手間がかかりますが、ネギカッターを使えばあっという間です。
ごぼうに軽くネギカッターで切れ目を作り、その後に斜めにささがきのように包丁を入れていくことで簡単に細切りができます。
じゃない使い方4：のりの穴あけにネギカッターおにぎりやのり弁に使うときののり。かみ切りやすくするために、のりの穴あけ専用グッズがありますが、ネギカッターでトントンと叩くようにしてのり全体に穴を開けることでも代用できます。
じゃない使い方5：肉の筋切りにネギカッター包丁以上に肉がおいしくなるのが、ネギカッターを使っての筋切りです。簡単に多くの筋切りができるので、肉全体として焼き上げたときも柔らかく仕上がります。
1つで何役もこなしてくれる100円ショップの「ネギカッター」。まだ使ったことがない人はぜひ一度お試しください。
(文:矢野 きくの)