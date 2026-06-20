大谷が第2子誕生を報告、デコピンとの写真も公開

深夜0時過ぎでもド軍メディアは気を抜かない……ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。この超ビッグニュースに地元メディアは即座に反応。真夜中にもかかわらず祝福の嵐が巻き起こった。

大谷はSNSで、生まれたばかりの第2子の愛らしい足の写真や、愛犬「デコピン」の写真を公開。全文英語で「私たちはまたも一緒に素晴らしい日を迎えられたことに大きな喜びを感じています。元気に産まれてくれてありがとう。そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます。翔平、真美子」と綴り、パパとなった実感を込めて最愛の家族へ感謝の思いを届けた。

このおめでたい一報に、即座に食いついたのが米メディア陣だ。過去に地元メディア「ESPNロサンゼルス」などで執筆していたスポーツジャーナリストのエイドリン・メディーナ氏は、大谷の投稿からわずか8分後に「ショウヘイとマミコの両方におめでとう」と自身のX（旧ツイッター）に投稿した。

地元メディア「ドジャース・ネーション」も「オオタニがインスタグラムで、第2子の誕生を共有した」とSNSで即座に反応。また、ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」も「赤ん坊No.2の誕生についてショウヘイ・オオタニの発表」と綴った。数時間前に試合は終わり、米国では日付が変わったにもかかわらず、地元メディアは視線を注ぎ、大谷のプライベートニュースに沸き立っていた。

大谷はこの日行われた本拠地でのオリオールズ戦を欠場。試合後にはデーブ・ロバーツ監督が、真美子夫人の出産が間近に迫っていることを明かしていた。（Full-Count編集部）