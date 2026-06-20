インターハイ県予選のバレーボールは、２０日、男女の決勝戦が高崎市で行われました。

男子は、２年ぶりの決勝進出の高崎と５年連続の前橋商業の対戦です。

第１セット、高崎は、エース兒玉にボールを集め、試合を優位に進めます。一方、前橋商業は１０対１３の場面から金田の４連続ポイントで逆転に成功します。しかし、すぐさま高崎が兒玉の連続スパイクで再度逆転に成功します。この後、両チーム互いに得点を重ね、終盤までもつれる展開となりましたが、高崎が連続スパイクを決め、このセットを獲得しました。

第２セットは終始、高崎がリードする展開。兒玉だけでなく、ハウズのブロックや新井のサービスエースなどで着実に点を重ね、リードを広げ２４対１５、先にマッチポイントを迎えます。後がない前商は相手のミスや金田のブロックで連続得点するも及ばず。最後は高崎のハウズが決めて、ゲームセット。高崎がセットカウント２対０のストレート勝ちで、２年ぶり７回目のインターハイ出場を決めました。

また、女子の決勝は高崎女子と健大高崎が対戦。第１セットから一進一退の攻防が続きますが、健大が粘りの守備で追い上げ、最後は打ち合いを制し、セットカウント２対０で勝利、２年ぶり７回目の優勝です。

バレーボールのインターハイは、男子が８月４日から京都府で、女子は８月３日から滋賀県で行われます。