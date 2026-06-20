元日向坂４６の女優・齊藤京子が２０日、都内で初主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督）のブルーレイ＆ＤＶＤ発売記念トークイベントを行った。

アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンターを務める女性が「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語。２０２４年４月に日向坂４６を卒業し、翌５月から東宝芸能に所属して最初の仕事がこの映画だった。「またアイドルになれて、うれしかったけど、アイドルとして禁断の内容。ファンのみなさんの反応がどうなのか、気になりました」。同作はカンヌ国際映画祭の「カンヌ・プレミア」部門に出品され、現地のレッドカーペットも経験した。

日向坂４６で８年間、アイドルとして過ごした日々を振り返り「太陽のように明るく優しいメンバーが多い中、私は一歩引いたクールキャラが狙い目かなと思っていました。声も低いので、テンションもローな感じで」。充実したアイドル人生を歩み「楽しくて、すごく青春だった。最大級の青春。それもファンのみなさんのおかげです」と感謝した。

小学校６年生の時にフジテレビ系ドラマ「プロポーズ大作戦」の長澤まさみに憧れ、女優を志した。最近はドラマ「夫婦別姓刑事」で刑事役を好演して、今後は「俳優もタレントも歌もできる、唯一無二の俳優になりたい」。深田監督との再タッグにも意欲的で「今度は日常の一部を切り取ったような作品に出てみたい」と目を輝かせた。