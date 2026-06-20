◆ラグビー スーパーラグビー・パシフィック（ＳＲＰ）決勝 ハリケーンズ―チーフス（２０日、ウェリントン）

スーパーラグビー・パシフィック（ＳＲＰ）決勝は、ハリケーンズがチーフスを６０―５で下して優勝。２０１６年以来、１０年ぶりの王者に輝いた。ロックのワーナー・ディアンズが先発し、後半１４分までプレー。日本代表選手としては、２０１５年のＳＨ田中史朗氏（ハイランダーズ）以来２人目、先発（出場）しての優勝は史上初の快挙となった。

リーグワンのＢＬ東京を２連覇に導き、今季ＳＲＰに挑戦。強豪ハリケーンズで全１５試合に出場した。この日の決勝でも、後半１４分の交代までキックチャージやトライにつながるスチールなど活躍を見せた。日本代表でスーパーラグビーを制するのは２０１５年、ハイランダーズの田中氏以来だが、当時は出場機会はなし。出場（先発）しての王者はディアンズが初めてとなった。

ＢＬ東京所属のディアンズは、来季からリーグワンに戻る。日本代表にも選出されており、同代表は７月４日（秩父宮）のイタリア戦から新国際大会「ネーションズ・チャンピオンシップ」に臨む。