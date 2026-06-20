PiKi、フリル揺れるピンク衣装で観客虜に 新曲パフォーマンスで幻想的な空間演出【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】FRUITS ZIPPERの松本かれんとCUTIE STREETの桜庭遥花のユニット・PiKi（読み：ピキ）が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】話題のユニット、フリル揺れるピンク衣装で観客虜に
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが所属するアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（通称：カワラボ）2人によるユニットPiKi。ボリューム感たっぷりの淡いピンクのミニ丈衣装、頭にはビビットピンクのリボンをつけ登場し、デビュー曲「Kawaii Kaiwai」で幕を開けた。
息ぴったりのダンスを披露したのち、MCパートで松本は「PiKiでライブをするのが久しぶりなので、オキナワコレクションで皆さんの前でパフォーマンスできてとても嬉しいです！」と喜びを語った。
2曲目には、6月19日に配信リリースされた新曲「Twilight Twilight」を披露。パフォーマンスが始まると、ステージは幻想的で夢のような世界観に包まれ、どこか懐かしさを感じるレトロな空気が広がっていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
M1.Kawaii Kaiwai
M2.Twilight Twilight
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【写真】話題のユニット、フリル揺れるピンク衣装で観客虜に
◆PiKi、キュート衣装でパフォーマンス
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが所属するアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（通称：カワラボ）2人によるユニットPiKi。ボリューム感たっぷりの淡いピンクのミニ丈衣装、頭にはビビットピンクのリボンをつけ登場し、デビュー曲「Kawaii Kaiwai」で幕を開けた。
2曲目には、6月19日に配信リリースされた新曲「Twilight Twilight」を披露。パフォーマンスが始まると、ステージは幻想的で夢のような世界観に包まれ、どこか懐かしさを感じるレトロな空気が広がっていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.Kawaii Kaiwai
M2.Twilight Twilight
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