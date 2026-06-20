東北は南部を中心に梅雨入り早々の大雨

あすの東北は激しい雨が降り、南部を中心に梅雨入り早々の大雨になりそうです。北陸も、今夜からあす朝にかけて大雨に警戒してください。東海や関東は、昼ごろまで雨の残る所があり、明け方までは局地的な雷雨があるかもしれません。

【CGで見る】東北は梅雨入り早々の大雨に警戒 西日本の日中は日が差す時間も

一方、西日本の雨は明け方までの所が多く、日中は太平洋側を中心に日が差す時間もありそうです。

名古屋は32℃予想 盛岡・仙台は20℃程度とひんやり

あす、関東から西の各地の気温は、きょうと同じか、やや高くなる所が多いでしょう。名古屋はきょうより大幅に高くなって32℃まで上がる予想です。北日本は、きょうより低い所がほとんどで、盛岡や仙台の最高気温は20℃程度とひんやり感じられるでしょう。

＜あす21日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：25℃ 釧路：15℃

青森：21℃ 盛岡：20℃

仙台：20℃ 新潟：24℃

長野：30℃ 金沢：27℃

東京：27℃ 名古屋：32℃

大阪：28℃ 岡山：28℃

広島：28℃ 松江：24℃

高知：32℃ 福岡：28℃

鹿児島：31℃ 那覇：31℃

「台風7号」沖縄に近づくおそれ 今後の進路に注意

来週にかけて九州から東北の広い範囲で、曇りや雨のすっきりしない天気が続く見込みです。九州北部は、火曜日から水曜日にかけて大雨のおそれがあります。



木曜日ごろは、台風7号が沖縄に近づくおそれがあるため、今後の進路にご注意ください。