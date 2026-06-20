一世を風靡したあの“歴代”人物たちは今？衝撃の現在の姿を“イッキ見”ビフォー・アフター映像SHOW６月21日（日）夜6時30分放送

大谷翔平からホームランを打った “歴代”球児…伝説の記者会見…

ビリー隊長に、社会現象となったタマちゃん、風太の今とは!?

©テレビ東京

テレ東では、6月21日（日）夜6時30分から「あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像SHOW」を放送します。スタジオにはMC：せいや（霜降り明星）のほか“歴代にまつわる”ゲストが登場。“歴代”ぐんま大使の中山秀征、“歴代”戦隊シリーズへの出演者であるホラン千秋、“歴代”HKT48であり“歴代”名子役・矢吹奈子を迎え、ささやき女将をはじめとする伝説の記者会見で日本中の注目を集めた歴代の人物たちや“歴代”宝くじ高額当せん者、ビリーズブートキャンプの大流行で日本の誰もが知るカリスマとなったビリー隊長ほか、一世を風靡した“歴代”ダイエット指導者の今に迫ります！他にも2002年に多摩川に突如姿を現した「タマちゃん」や直立する姿が社会現象を生んだレッサーパンダ「風太」など、かつて大フィーバーを巻き起こした“歴代”激カワ動物をはじめ、ドジャース大谷翔平から高校時代にホームランを打った歴代”伝説の球児”たちの衝撃の今に迫ります！すると驚きの事実が続々と明らかに‼

≪出演者コメント≫

■MC：せいや（霜降り明星）

昔の映像を見てあの人は今…みたいな企画はよくあるんですけどあの人は今どころか、歴代、その間にもたくさん人がいるし歴史をみることができたのがめっちゃ楽しかったです。そしてみんなまだまだ現役ですね！歴代の宝くじ当せん者とか切り口が独特できっと気になる人が出てくると思うので是非観てください！

■中山秀征

色々な歴代さんが色々なことを今もやっていらしてすごいですね。一世を風靡した方がどうなっているのかって気になるじゃないですか。やっぱりかつて活躍された方って我々が気がつかないだけで今も健在だということがうれしかったです。

そして記者会見をする側の気持ちが分かるのですが、昔の芸能界の人はどういう形であれエンターテイナーだなと。良くも悪くも人前ということを意識した記者会見だったのがすごいなと思いました。

■ホラン千秋高校時代の大谷翔平選手から、ホームランを打った歴代さんの今を見られて興奮しました！「大谷選手からホームランを打ったんだよ」という強すぎるエピソード、一生盛り上がれそうです（笑）色々な歴代さんが出てきて、皆さんの人生が非常に興味深く、「懐かしいな」という方も「初めてこの話を知るな」という方も家族みんなで楽しめると思います！

■矢吹奈子

様々な歴代さんを見ましたが人だけでなく可愛い動物の映像や、私が生まれる前の出来事や生まれてすぐの頃に話題になっていたことを知ることができました。宝くじ当せんした方の使い道を聞くことがないので面白かったです。

中々知ることのできないあの歴代さんの今を知ることができるので是非楽しんで観てください！

≪プロデューサーコメント≫

■桑原宏次（テレビ東京制作局）

MCのせいやさんもおっしゃってましたが、「あの人は今？」という企画は数あれど、それを“歴代”の人たちをまとめて一気に見ていこう！という切り口は今までなかったと思います。まとめて見る分、贅沢に、大量の懐かし映像（ビフォー）と意外な今のお姿（アフター）をテンポよく見られる番組に仕上がっていると思います。ゲストの矢吹さんもおっしゃっていた通り、昔を知る、ある程度高齢の方から当時まだ生まれていなかった今の子どもたち、親子、いや３世代揃ってご覧いただければ、「おじいちゃん、さっきのアレ何？」「あれはねえ…」などと自然と家族の会話が弾むような番組になりました。もちろんお1人様でも楽しめますので、是非一人でも多くの方にご覧いただけますと幸いです。

≪番組概要≫

【タイトル】 日曜プラチナアワー「あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像SHOW」

【放送日時】 2026年6月21日（日）夜6時30分～8時50分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

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【出演者】 MC：せいや（霜降り明星）

ゲスト：中山秀征 ホラン千秋 矢吹奈子