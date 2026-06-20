◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

巨人の浅野翔吾外野手が３回に決勝となる今季１号ソロを放った。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏はその打席で見せた成長を解き明かした。

改めて能力の高さを感じたよ。浅野の一発は実にいい反応だった。大野が投げた内角カットボールは、いい曲がり方で食い込んできた。もちろん、データが頭に入っていたのか、狙っていた球だったかもしれないが、普通に打ったらファウルになっていたと思う。それを”手を抜く“というか、打つ方向にバットを出していったことで打球は切れなかった。

最近はケガもあったり、成績を残せていなかったから焦りはあったと思う。しかし、３回の打席のように、ボールに合わせて振っても、あれだけのホームランを打てるのだから、持ってる力はやはり相当だよ。今回、何かをつかんで１軍に来たのなら、それを１軍でも徹底して継続することが大事になる。ファームと１軍でやることを変えてはいけないし、浅野は特に、再現性を重要視してほしい。

いずれは不動の１番バッターになれる選手だ。でも、今は監督コーチに「ずっと使ってみようかな」と思わせないといけない。以前から感じているが、浅野が打つと何かに直結する気がする。この日は、あの１本で試合が決まった。ウィットリーが良かったのもあるけど、「持ってる選手」だと思うし、特徴を存分に生かしてもらいたい。（スポーツ報知評論家・高橋 由伸）