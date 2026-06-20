◆ラグビー スーパーラグビー・パシフィック（ＳＲＰ）決勝 ハリケーンズ―チーフス（２０日、ウェリントン）

２０２５―２６シーズンの決勝戦が行われ、レギュラーシーズン１位のハリケーンズが、同２位のチーフスに６０―５で勝利。２０１６年以来、１０年ぶりの優勝を果たした。今季からハリケーンズに加入した日本代表のロック、ワーナー・ディアンズは後半１４分まで出場し、勝利に貢献した。

先制はハリケーンズ。前半７分、敵トライエリア前のスクラムを起点に右へ展開、パスを受けたＷＴＢモービーが飛び込んでトライ。５―０。同１４分は、敵陣で蹴って転がしたボールをＳＯラブが捕ってそのままトライエリアへ。１２――０とリードを広げる。２４分は、左サイドを崩してＷＴＢフィネアンガノフォがトライ、３連続得点で１９―０とする。同３８分にこの日４トライ目、前半終了間際にはＰＧで加点し、２９―０。チーフスは強風の風下で苦しみ、無得点で前半を折り返した。

後半は風下に立ったハリケーンズだが勢いを止めない。４分、敵陣右サイド２２メートル外でボールを持ったＷＴＢモービーが、１人で運んでトライ。３６―０。４１―０の後半１３分には、ロックのディアンズが敵トライエリア前でスチール。クイックスタートから、ＣＴＢバレットがトライを挙げキックも決まって４８―０とする。チーフスは後半３５分、ＦＷアクオイのトライでＳＲＰ史上初となる完封負けこそ免れたが、ハリケーンズが計９トライの猛攻で６０―５で勝利。史上最多となる得点差での１０年ぶりＶを果たした。

ディアンズはＳＲＰデビューを果たした今季、ＲＳで１４試合に出場。計４トライを挙げ、プレーオフ進出決定戦では２トライの活躍を見せた。この日もキックへのチャージ、ラインアウトスチール、接点でのスチールと活躍し、優勝に貢献した。