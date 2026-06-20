歌手・田原俊彦が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで、８２枚目のシングル「ナニコレ最高！！！」のリリース・パーティーを開催。開演前には囲み取材に応じ、あす２１日でデビュー４７周年を迎える中、楽曲の数が増え続けるベテランならではの悩みも打ち明けた。

シングルだけで８２枚。報道陣から「（発売した）順番が分かんなくなるってことはないですか？」と聞かれると、「良いんですか？」と自信満々に切り出し「『哀愁でいと』、『ハッとして！Ｇｏｏｄ』、『恋＝Ｄｏ！』、「『ブギ浮ぎＩ ＬＯＶＥ ＹＯＵ』…」と、歩きながら次々にデビュー曲から順に列挙。「１７くらいは言ったね」と胸を張った。

一方で楽曲が増える故の悩みとして、コンサートで全曲を披露できないことを挙げた。「ショーって２時間なんですよ、だからその中に８２曲はぶち込めない」とし「絶対的にやんなきゃいけない皆が待ってるヒット曲はやるけど、他の曲はメドレーに凝縮してコーナーを作ったり、いろんな工夫してやる」とした。

あす２１日でデビュー４７周年。「８２曲ですからワンコーラスは歌えるんですよね。２コーラス目の歌詞がちょっと分かんなくなる」と、長年歌い続けてきたからこその弱音も告白した。

それでも「ここ２５年ぐらいは年に１枚って約束で６月のデビュー日近辺でリリースする」というルーティンは変わらず続けている。「ここまで継続して続けることができて本当にうれしい限り。ファンの応援があってこそ僕らはステージに立てる」と感謝を示した。