大谷翔平の第2子誕生、MLBジャパンが赤ちゃんの両足“アップショット”添えて祝福
MLBジャパンが20日、公式インスタグラムを更新し、大谷翔平（31）と妻・真美子さんの第2子誕生を報告した。
【写真】大谷＆真美子さん夫妻の第2子誕生、MLBジャパン祝福の投稿
投稿で「#大谷翔平 選手が第2子誕生を発表しました」と絵文字を添えて報告。「大谷選手、真美子さん」「おめでとうございます」と締めくくった。また、赤ちゃんの両足のアップショットを添えた。
大谷は同日、自身のインスタグラムで報告。英文の画像を公開し、「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真美子さんとの連名で締めくくった。
また画像には、かわいらしい赤ちゃんの両足や、デコピンが顔をのぞかせた写真なども添えられていた。
ドジャースは19日（日本時間20日）、大谷が、MLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱することを発表。この日のオリオールズ戦は欠場。球団は公式Xで、父親リスト入りを報告。「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えていた。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんとの結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生していた。
【写真】大谷＆真美子さん夫妻の第2子誕生、MLBジャパン祝福の投稿
投稿で「#大谷翔平 選手が第2子誕生を発表しました」と絵文字を添えて報告。「大谷選手、真美子さん」「おめでとうございます」と締めくくった。また、赤ちゃんの両足のアップショットを添えた。
大谷は同日、自身のインスタグラムで報告。英文の画像を公開し、「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真美子さんとの連名で締めくくった。
ドジャースは19日（日本時間20日）、大谷が、MLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱することを発表。この日のオリオールズ戦は欠場。球団は公式Xで、父親リスト入りを報告。「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えていた。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんとの結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生していた。