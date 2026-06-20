大容量だから買い物がこれ1つで完結◎「BIGショッピングバッグ」が付いてくる『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』が6月18日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』（宝島社）の「BIGショッピングバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月18日に発売される『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「BIGショッピングバッグ」が付いてきます。
W55×H26×D21.5cmのレジかごサイズならではの大容量で、毎日のお買い物バッグはこれひとつでOK。袋に詰め替える手間が省けるだけでなく、口がガバッと開いて荷物の出し入れもラクラクです。保冷機能付きで夏の買い物にもぴったりで、持ち手は肩掛けでも手さげでも使えるので重いものを入れても快適。中身を隠せる巾着仕様で、日々のお買い物からストックバッグ、夏のレジャーまで幅広く活躍します。
ミッフィーファンにはたまらないデザインが随所にちりばめられています。サイドにはひょっこり顔を出すミッフィー、前面の合皮には型押しミッフィーが施され、巾着カバーにはミッフィーを総柄でプリント。実用性抜群のバッグに愛らしいミッフィーのデザインが加わった、使うたびに気分が上がるアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』の「BIGショッピングバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月18日に発売される『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「BIGショッピングバッグ」が付いてきます。
レジかごサイズの大容量！毎日のお買い物がこれ1つで完結
W55×H26×D21.5cmのレジかごサイズならではの大容量で、毎日のお買い物バッグはこれひとつでOK。袋に詰め替える手間が省けるだけでなく、口がガバッと開いて荷物の出し入れもラクラクです。保冷機能付きで夏の買い物にもぴったりで、持ち手は肩掛けでも手さげでも使えるので重いものを入れても快適。中身を隠せる巾着仕様で、日々のお買い物からストックバッグ、夏のレジャーまで幅広く活躍します。
あちこちにミッフィーが！ファン必見のキュートなデザイン
ミッフィーファンにはたまらないデザインが随所にちりばめられています。サイドにはひょっこり顔を出すミッフィー、前面の合皮には型押しミッフィーが施され、巾着カバーにはミッフィーを総柄でプリント。実用性抜群のバッグに愛らしいミッフィーのデザインが加わった、使うたびに気分が上がるアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)