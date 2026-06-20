2026年6月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
低調日。無理にはしゃいでも、周囲から浮いて空回りしてしまうかも。
うまい話に飛びつくと痛い目に。もうけ話は聞き流すこと。
トレンドを忘れると運気ダウン。しっかりファッションチェックしよう。
考え過ぎるとドツボにはまるかも。「なるようになる」と腹を決めて。
イライラしがち。自転車の運転は歩行者に十分な配慮を。
障害が多いけれど、正直にしていれば壁は低くなるはず。
ハメをはずすと周囲から敬遠されそう。今日は控えめに過ごすこと。
共通の趣味を持つ友人と語り合おう。親密度が急激にアップ！
憂さ晴らしができそうな1日。映画、ゲームがおすすめ。
対人関係が良好。ただし忍耐を忘れないのがカギ。
心静かに過ごすと吉。しっとりした音楽鑑賞がおすすめ。
将来の目標の再確認を。次に資料を集めて検討すると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
低調日。無理にはしゃいでも、周囲から浮いて空回りしてしまうかも。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
うまい話に飛びつくと痛い目に。もうけ話は聞き流すこと。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
トレンドを忘れると運気ダウン。しっかりファッションチェックしよう。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
考え過ぎるとドツボにはまるかも。「なるようになる」と腹を決めて。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
イライラしがち。自転車の運転は歩行者に十分な配慮を。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
障害が多いけれど、正直にしていれば壁は低くなるはず。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ハメをはずすと周囲から敬遠されそう。今日は控えめに過ごすこと。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
共通の趣味を持つ友人と語り合おう。親密度が急激にアップ！
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
憂さ晴らしができそうな1日。映画、ゲームがおすすめ。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
対人関係が良好。ただし忍耐を忘れないのがカギ。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
心静かに過ごすと吉。しっとりした音楽鑑賞がおすすめ。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
将来の目標の再確認を。次に資料を集めて検討すると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)