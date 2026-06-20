iLiFE!、新体制で魅せるパフォーマンス コール響く熱狂ステージ【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】9人組アイドル、新体制で魅せるパフォーマンス
4月から開催されたオーディションで新メンバー・真守みゅうが加入し話題のiLiFE!。TikTokで注目を集めた「会いにKiTE！」では、「俺の」の声に応えるように「りりちゃん！」など、メンバーと観客のコール＆レスポンスが会場を盛り上げた。
続く「#ラブコード」では雰囲気をガラリと変え、パワフルな歌声で魅了した。その後あいすの「皆で可愛い空間作っていきましょう！」という煽りで「アイドルライフエクストラパック」がスタートすると会場の熱気は最高潮に達した。
パフォーマンス後には着用していた衣装を紹介し、新体制で初めて沖縄に来られたことに喜びを語った。さらに「楽しい時間を一緒に過ごしてくださってありがとうございました！」と感謝を伝え、ステージを後にした。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
M1.会いにKITE！
M2.＃ラブコード
M3.アイドルライフエクストラバック
【Not Sponsored 記事】
【写真】9人組アイドル、新体制で魅せるパフォーマンス
◆iLiFE!、新体制で魅せるパフォーマンス
4月から開催されたオーディションで新メンバー・真守みゅうが加入し話題のiLiFE!。TikTokで注目を集めた「会いにKiTE！」では、「俺の」の声に応えるように「りりちゃん！」など、メンバーと観客のコール＆レスポンスが会場を盛り上げた。
パフォーマンス後には着用していた衣装を紹介し、新体制で初めて沖縄に来られたことに喜びを語った。さらに「楽しい時間を一緒に過ごしてくださってありがとうございました！」と感謝を伝え、ステージを後にした。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.会いにKITE！
M2.＃ラブコード
M3.アイドルライフエクストラバック
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