【北京＝東慶一郎、台北＝竹内誠一郎】中国当局が、６月に入り台湾本島の東部海域に海警船や調査船などを相次いで派遣し、「管轄権」を主張している。

日本とフィリピンによる海域境界に関する交渉に反発しつつ、台湾本島や離島の周辺を航行する示威行動を繰り返しており、台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権は警戒を強めている。

台湾海巡署（海上保安庁）によると、１８日深夜、中国自然資源省の調査船「向陽紅２２」が台湾本島北東の台湾が設定する「制限水域」に進入した。台湾当局の船が警告し、調査船は１９日未明に水域を離れた。中国国営新華社通信によると調査船は１６〜１８日、「管轄海域の自然生態状況の全面的把握」のため、海水や海洋生物、気象情報のデータを採取したという。

台湾本島東部海域では、１日に中国海警船が「法執行パトロール」を実施した。中国メディアによるとこの海域での単独行動は初めてという。６〜１０日には中国交通運輸省に所属する巡視船と救助船、測量船の計４隻による「特別法執行活動」も行われた。この活動では、往来船舶の違法行為の取り締まりや海底ケーブル敷設海域でのパトロールを行ったと主張している。

中国は、海警船と交通運輸省の対応はいずれも、５月２８日の日比首脳会談で両国間の排他的経済水域（ＥＥＺ）と大陸棚の境界画定にむけた交渉開始が合意されたことへの対抗措置としている。台湾の領有権を主張する中国としては「交渉には中国の参加が不可欠」（外務省報道官）との立場だ。

台湾海巡署は１１日、台湾が実効支配する南シナ海・スプラトリー（南沙）諸島の太平島周辺に設定した「禁止水域」に中国公船２隻が初めて「侵入」したと発表した。中国側には、日比の動きに乗じて、自国の主張する「管轄権」を既成事実化する狙いもあるとみられる。

台湾は中国の活動を、平時と有事の中間にあたるグレーゾーン行動とみなして警戒を強めている。頼総統は１８日、海外メディアとの懇談会で、中国は「この地域（台湾東部の海域）の沿岸国ではなく、いかなる主張を行う権利もない」と非難した。